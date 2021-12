El Kun Agüero, agradecido con todas las camisetas que vistió

A través de sus redes sociales, el goleador que este miércoles comunicó su retiro del fútbol, saludó muy especialmente a los clubes donde se desempeñó y a la selección argentina.

Tras su despedida del fútbol, Sergio Agüero agradeció en sus redes sociales los saludos de los clubes en que se desempeñó a lo largo de su carrera, desde que debutó a los 15 años hasta su adiós definitivo en Barcelona.

Thank you, @ManCity! To the club, the staff, my colleagues, and former colleagues, and to the fans that supported me so much during these difficult times. I hope I can embrace all of you soon, https://t.co/TitvRDdxbr

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 15, 2021