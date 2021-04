El mensaje Terrile: ¿Avisa un posible recorte presupuestario?

Conocido con el apodo de “Topo” el secretario de Deportes de la Provincia, José Terrile, admitió en declaraciones radiales que, sin el aporte del erario público, equipos de la elite del básquet nacional “no podrían ir ni a la equina”. ¿A dónde o a quién apuntó? ¿Fue un disparo por elevación dentro de la interna oficial de la administración provincial liderada y conducida por el radicalismo? Preguntas que empezaron hacerse por lo bajo varios dirigentes y funcionarios no solamente del área deportes: ministros, ex gobernadores y primeros funcionarios municipales regentean los principales tres equipos de básquetbol en Corrientes.

Terrile fue el primer funcionario provincial del Gabinete que contrajo Coronavirus en julio de 2020. Las circunstancias en las que se contagió nunca fueron informadas debida y oficialmente. Una situación similar a lo ocurrido con el transporte irregular de vacunas -900 dosis- por parte del Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el pasado 08 de marzo. Algo hasta ahora no aclarado a pesar de que hay una denuncia penal en la Justicia provincial.

Terrible admitió hace días atrás en una entrevista radial en un medio, también ligado al Gobierno Provincial, que sin el dinero del erario público los clubes San Martín, Regatas y Comunicaciones (Mercedes); no podrían mantenerse en la Liga Nacional de básquet debido a los elevados costos que demanda jugar en las grandes ligas.

Desde el pago de salarios a jugadores y planteles técnicos, haberes abonados en moneda extranjera que por lo general es dólar estadounidense. Además de proveer departamentos a los integrantes de los primeros equipos.

Todo eso no existiría según las palabras de Terrile si el Gobernador actual un día se levanta y da la orden de cortar los pagos al tridente de equipos mencionados.

Ahora: ¿Cuánto invierte el Estado provincial todos los meses en el financiamiento de esos clubes? ¿Por qué no hay información sobre ese gasto o inversión ya que se hace con los recursos de todos los correntinos y correntinas?

Es positivo que el Estado provincial promocione y auspicie la práctica de deportes como desarrollo sano para la juventud. El deporte amateur, pero: ¿También el deporte de élite?

En el verano pasado (ver link aparte) todo el primer equipo de San Martín utilizó la posta sanitaria del Puente Interprovincial Manuel Belgrano para hisoparse porque debía viajar a Buenos Aires a disputar un partido oficial.

Jugadores y plantel técnico llegaron al lugar y fueron atendidos de inmediato. Cuando el resto de los mortales correntinos deben esperar por horas para acceder a esos testeos. El club nunca informó si pagó por el uso de esos recursos estatales.

¿Por qué es un misterio saber cuánto es el pago mensual del Estado para mantener tres equipos en la elite del básquet argentino?

Si en Corrientes todo funcionara correctamente y el 43% de su población no fuera pobre, no habría mayor preocupación para saber esa información.

Si la obra social (Ioscor) tuviera el 100% de coberturas médicas a sus afiliados, si el Invico construyera casas, si la Dpec diera un buen servicio energético, si los maestros y resto de empleados públicos gozaran de excelentes salarios, si los hospitales no tuvieron problemas de insumos e hicieran rifas para poder comprar elementos sanitarios y si a los maestros no les dieran dos botellitas de agua con lavandina para desinfectar las escuelas de Coronavirus; no habría necesidad de indagar sobre el gasto o inversión en clubes correntinos de básquet que están en la Liga Nacional.

¿Por qué Terrile lanzó ese mensaje? ¿Para quién es? Acaso es un aviso a esos funcionarios y dirigentes “dueños” de clubes que si no se alinean al actual Gobernador; ¿Habrá corte de recursos?

Por ahora las preguntas son a la vez las respuestas.