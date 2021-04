El Presidente Alberto Fernández dio positivo de Coronavirus

El Presidente contó a través de Twitter que se realizó un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Lo hizo al constatar un registro de fiebre de 37,3º y un leve dolor de cabeza. Ahora espera aislado la confirmación mediante el test de PCR.

He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento

