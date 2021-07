El protagonista de «Better Call Saul» sufrió un colapso en pleno rodaje de debió ser hospitalizado

Bob Odenkirk, de 58 años, generó preocupación entre sus compañeros de trabajo y sus fanáticos.

En las últimas horas, Bob Odenkirk, conocido mundialmente por su interpretación de Saul Goodman en «Breaking Bad» y la precuela «Better Call Saul», en la que muestra cómo su personaje se convierte en un abogado criminal, generó preocupación entre sus compañeros de trabajo y sus fanáticos por su estado de salud.

Según informó el portal estadounidense TMZ, el martes 27 a la mañana el actor estaba en pleno rodaje de la sexta y última temporada de la serie en Nuevo México cuando se descompensó y cayó al piso. Rápidamente, todos los que estaban presentes en el set se acercaron a socorrerlo y llamaron a una ambulancia para que fuera atendido por profesionales y desde entonces, el artista de 58 años permanece internado.

Su estado disparó todo tipo de especulaciones, y aunque él no habló del tema se mostró activo en su cuenta de Twitter antes de que saliera a la luz lo que había ocurrido, motivo por el que sus seguidores interpretaron que su cuadro no es grave.

Odenkirk tiene un largo recorrido como actor, comediante, guionista, director y productor. A fines de la década del 80 y principios de la siguiente trabajó como guionista de importantes programas como «Saturday Night Live», «Búscate la vida», «The Ben Stiller Show» y «The Dennis Miller Show». Luego, junto a Davir Cross creó «Mr. Show with Bob and David», una comedia que duró cuatro temporadas, ganó un premio Emmy y se convirtió en un programa de culto.

En los años 2000 se metió de lleno a la producción de series junto a Tim Heidecker y Eric Wareheim. Juntos hicieron «Tom Goes to the Mayor», «Tim and Eric Awesome Show» y «Great Job!» y en solitario, Odenkirk dirigió tres películas: «Melvin Goes to Dinner» (2003), «Let’s Go to Prision» (2006) y «The Brothers Solomon» (2007). Y en 2013 fue uno de los directores de la comedia «Movie» 43.

Pero el éxito masivo le llego en 2009 por «Breaking Bad», la serie creada y producida por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, en la que apareció como el abogado corrupto que ayuda a Walter White y Jesse Pinkman a manejar el negocio ilegal de la metanfetamina. Y su personaje despertó tanto cariño en el público que en 2015 se estreno la precuela que lo tiene como protagonista y que lanzará su última entrega en 2022.

