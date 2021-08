En España aseguran que hay acuerdo entre Messi y Barcelona: hasta cuándo renovaría su vínculo

Según se informó, las negociaciones entre ambas partes se cerraron hace algunas horas y está previsto que en los próximos días se haga oficial la continuidad del jugador.

El futbolista Lionel Messi habría llegado a un acuerdo con el Barcelona de España y renovaría su vínculo con la entidad catalana hasta 2026, aunque solo faltaría que el presidente Joan Laporta consiga rebajar la masa salarial de la plantilla para que el capitán pueda firmar su nuevo contrato.

Según informó el medio español Sport, las negociaciones que se desarrollaron en los últimos meses se cerraron hace algunas horas y está previsto que en los próximos días se haga oficial la continuidad del jugador. Messi estaba sin contrato desde el pasado 30 de junio, pero siempre había mostrado su intención de prorrogar su vinculación con el Barcelona.

Las conversaciones acerca de la renovación se iniciaron poco después de que Laporta ganara las elecciones el pasado 7 de marzo y, según Sport, fueron meses intensos en los que el presidente y el CEO del club, Ferran Reverter, negociaron con el padre y representante del jugador, Jorge Messi, y sus abogados para cerrar un contrato que permitiera que el jugador rosarino termine su carrera deportiva en el club catalán.

En tanto, el citado medio indicó que la renovación se hará por cinco temporadas y una rebaja salarial del 50 por ciento, obligada por la situación financiera que atraviesa el Barcelona y esto es lo que retrasa la formalización del nuevo contrato, porque el club debe conseguir rebajar la masa salarial del plantel.

En este sentido, queda pendiente la negociación con Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, a los que se les pide aplazar el cobro del 40 por ciento de su salario, mientras que también se está ultimando la salida de algunos futbolistas y falta resolver la situación de Antoine Griezmann y Phillipe Coutinho, que podrían quedarse si también aceptan rebajarse de forma importante el sueldo.

Por el momento, Messi sigue de vacaciones en Ibiza a la espera de que se pueda hacer oficial su renovación y se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, Antonela, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En tanto, se informó que Messi no regresará a los entrenamientos hasta que haya firmado su nuevo contrato y es posible que no participe en el Gamper del próximo domingo (en el que el Barça se enfrentará a la Juventus de Cristiano Ronaldo) si antes no se ha formalizado su renovación.

Fuente: NA