Esta vez no fue Andrés: Javier Calamaro dijo que la pandemia «es una excusa para tener dominada a la sociedad mundial»

El músico lanzó críticas durísimas contra las campañas de vacunación y llegó a afirmar que “este es el Cuarto Reich, es la 3° Guerra Mundial contra la humanidad”.

El músico Javier Calamaro, hermano de Andrés, habló acerca de la pandemia de Covid-19, que ya generó más de cinco millones de fallecimientos, y realizó unas polémicas declaraciones contra las vacunas, a las que llegó a comparar con el nazismo.

Fue en diálogo con Radioplay Con Vos cuando el músico aseguró que “este es el Cuarto Reich, es la 3° Guerra Mundial contra la humanidad”.

Al referirse a la campaña de vacunación fue aún más duro: “La bancamos, como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich”.

Además, abordó una de las polémicas de la última semana, que fue la supuesta presencia de grafeno en las vacunas, noticia que llegó a ser desmentida por el ANMAT: “El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna llena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos”.

Pese a su postura totalmente antivacunas, el músico confesó está vacunado: “Me arriesgué a que me maten como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meternos, no en Argentina, sino en todo el mundo. Eso es nefasto y lo tenemos que aguantar porque si no nos matan o nos prohíben vivir”.

Por último, advirtió que “no causa los estragos que dicen que causa. Es todo excusa para tener dominada a la sociedad mundial desde poderes oscuros, siniestros”.

Fuente: NA