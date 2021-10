Evaluna Montaner explicó por qué decidió llamar Índigo a su primer hijo con Camilo

La joven de 24 años atraviesa su embarazo con mucha alegría y junto a su esposo acordaron algunas cuestiones relacionadas a la identidad del bebé.

El miércoles 13 de octubre, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry dieron la noticia más importante de su vida. A través de una canción y su respectivo videoclip, los artistas anunciaron que están esperando a su primer hijo, a quien llamarán Índigo. «Y ahora todo huele y sabe mejor… ¡VAMOS A SER PAPÁS! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido», manifestó la pareja en sus redes sociales.

«Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. ¡La Tribu está creciendo!», agregaron. Pero además, decidieron incluir a sus respectivas familias en el video que será un recuerdo imborrable para todos, ya que mostraron la reacción de sus padres, hermanos y amigos cuando se enteraron que la actriz está embarazada.

Desde entonces, revolucionaron a sus fanáticos, quienes están ansiosos por conocer el género del bebé. Sin embargo, en una entrevista, la menor del clan Montaner explicó que todavía no quieren saberlo y esperan con paciencia hasta el momento de su llegada al mundo, y por este motivo eligieron un nombre unisex. «Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca», explicó la joven de 24 años en una entrevista con En casa, un ciclo de Telemundo.

Y reveló que ella tuvo la iniciativa: «Es muy cool porque ahora que contamos el nombre muchas personas nos contaron cosas sobre Índigo y nos gusta cada vez más. Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta que es perfecto para niño también».

Además contó que a pesar de que en las redes sociales se mostraba alegre y activa, no la pasó bien durante las primeras semanas de gestación debido a sus síntomas. «Fue horrible. No quería comer nada, sólo mandarinas, pepinillos y cebollitas en vinagre», aseguró y destacó que Camilo fue su sostén en todo momento y que la acompañó de la mejor manera. «Me cuidó muchísimo», señaló.

Fuente: Noticias Argentinas