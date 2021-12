Fiesta escolar trágica en Australia: una ráfaga de viento levantó un castillo inflable y murieron cinco niños

SÍDNEY.- Una ráfaga de viento transformó la fiesta de fin de año de una escuela australiana en una tragedia. Cinco niños murieron y otros varios resultaron heridos al volarse el castillo inflable en el que jugaban, con ellos adentro.

Los pequeños cayeron al suelo desde una altura de unos diez metros, según los primeros datos provistos por la policía. Cuatro de ellos (dos varones y dos mujeres) murieron en el lugar, mientras que un quinto fue hospitalizado en estado crítico y murió horas más tarde. Se estima que tenían alrededor de 10 u 11 años.

