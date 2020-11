Florencia Peña recordó un fallido encuentro íntimo: «Me encantaba, pero era mecha corta»

La actriz Florencia Peña dio detalles de un encuentro íntimo con un hombre que, según sus detalles, no la complació. «Era miniatura», dijo En una nueva emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados en el piso. Junto a él se sentaron a la mesa el Guillermo Moreno, Marcela Kloosterboer, Nancy Pazos, Belu Lucius y la actriz que debuta mañana con su nuevo ciclo en Telefe, Florencia Peña. Fue esta última quien en un momento de la noche captó la atención de todos los presentes con uno de sus hilarantes relatos.El conductor realizó una pregunta sobre las experiencias íntimas de los invitados y esto le dio el pie para que la intérprete de Moni Argento hablara sobre un episodio que vivió varios años atrás. «Yo tenía un muchacho, cuando era más joven, que me encantaba, pero cometí el error de demorar el acto íntimo«, comenzó su relato. «De grande aprendí que eso es rapidito, porque si ahí no hay onda, beso en la cola», agregó.

«El chape creció a puntos inesperados y yo dije ‘con esto reventamos la casa’. Pero cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura, muy corta la mecha. Pero él me explicaba que si íbamos al agua era como un Tamagotchi. Esto se hidrata y… era como un poroto«, señaló entre risas la actriz.

«Yo le hice la segunda, le dije ‘me encanta el agua’, pero el agua seca. Nos fuimos al agua. Yo soy muy trabajadora, muy gaucha, pero en un momento le dije ‘no hay diferencia, prefiero que salgamos’. Salimos y no lo vi nunca más«, agregó y dejó a todos atónitos.