Fue virgen hasta los 30 años y salía (a propósito) con hombres que no le gustaban

Esta mujer fue virgen hasta los 30 años por una condición que le impedía tener relaciones sexuales y, a propósito, salía con hombres que no le atraían.

Petek Tatli es una mujer de 38 años que fue virgen hasta los 30 años debido a una extraña condición médica que hace que los músculos vaginales se tensen ante la penetración y causen mucho dolor.

”Mi vaginismo fue bastante extremo. No podía terminar de leer la palabra ‘vaginismo‘ que ya sentía contracciones extremas en todo el cuerpo”, recordó. ”Mis médicos me decían que todo iba a estar bien pero que necesitaba apoyo. Se lo confié a mi mamá y a mi mejor amigo pero necesitaba hablar con mujeres que sintieran lo mismo”.

Pero su vida cambió el día que decidió iniciar yoga. ”Cuando comencé a entrenar empecé a conocerme más a mí misma, a tener una nueva relación con mi cuerpo, a reconocer mis patrones de pensamiento. Mi perspectiva del vaginismo cambió y me di cuenta que no tenía que vivir con la condición”.

Petek afirma que en sus años padeciendo vaginismo sufrió el hecho de ser mujer y vivir su sexualidad. ”Cuando miro hacia atrás recuerdo que simplemente no quería ser mujer. No quería que ningún hombre en mi vida me atrajera sexualmente”, indicó.

Tras varios años de entrenamiento y superación, Petek Tatli logró tener relaciones sexuales por primera vez, dejar de ser virgen y formar una relación de pareja a largo plazo con Johanne, de 37 años.

Hoy vive en Estambul, Turquía con su pareja y cuenta sus vivencias para todas aquellas mujeres que necesitan sentirse acompañadas. ”Estoy contando mi historia para llegar a todas las mujeres con vaginismo, para que rompan los tabúes y las barreras y puedan encontrarse con si mismas”, relató.