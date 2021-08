Gallardo: «No me parece justo ser el único equipo que tenga que ceder jugadores a la Selección y tenga que competir»

El técnico de River dijo que el club de Núñez podría pedir postergar los partidos frente a Sarmiento de Junín e Independiente.

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que no le «parece justo» que River sea «el único equipo» que deba ceder jugadores a las diferentes selecciones y «tener que competir», por lo cual deslizó que desde el club de Núñez podrían pedir postergar los partidos frente a Sarmiento de Junín e Independiente.

Al hablar de los jugadores que serían citados para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, dijo: «Lo tenemos considerado, porque creo que somos el único equipo del fútbol argentino que va a estar sufriendo varias de las bajas».

«Viendo que podríamos tener problemas para armar el plantel, más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si podemos postergar. Veremos como se presenta. No me parece justo ser el único equipo que lleva jugadores a la selección y tener que competir. Ya hubo contacto con la Liga para resolver ese tema», manifestó.

Tras el empate 1 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata, Gallardo expresó: «Tenemos que recuperar la memoria de varios factores y como esto recién empieza y hay un largo camino por recorrer tenemos que reaccionar lo más rápido posible».

«Para ganar partidos necesitamos jugar bien y ser contundentes, es lo que buscamos en general. Cuando no se puede jugar bien, podés ganar una vez, de vez en cuando, pero no es la plataforma ni la estructura para sostenerte. Ser autocrítico es la base: si nos reconocemos, vamos a poder salir y reaccionar», añadió.

Además manifestó: «Tuvimos tres buenos partidos pero después vinieron tres o cuatro malos y necesitamos respuestas futbolísticas, reaccionar después de esta seguidilla de malos partidos. No nos podemos dar el gusto ni el tiempo de seguir en esta dinámica«.

En ese sentido, añadió: «La única forma es reaccionar con buenas actitudes, buena mentalidad y con lo más difícil, que simplificaría todo: empezar a pasarnos la pelota de buena manera para generar y ser efectivos. Si no lo somos, damos posibilidades al rival y si eso pasa, vamos a sufrir más de la cuenta».

«Cuando no se puede jugar bien porque hay flaquezas futbolísticas podes ganar una vez, o de vez en cuando, pero esa no es la plataforma para sostenerte. Te puede salvar en algún momento o cambiarte el ánimo. La sequía la cortamos con Vélez sin jugar bien pero ganándole a un rival difícil, pero no nos dio la posibilidad de sostenernos con buenos rendimientos», señaló.

Fuente: Noticias Argentinas