Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol

El delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció su retiro como futbolista profesional al finalizar la temporada con el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el «Pipita» leyó una carta que escribió para informar el fin de su carrera: «Hoy les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que hace tiempo vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión», comenzó.

Y agregó visiblemente emocionado: «Llegó el día de decirle adiós al fútbol. Me siento un privilegiado de haber vivido esta profesión, con los momentos buenos y no tan buenos».

El ex atacante de la Selección argentina, de 34 años, sorprendió al mundo del fútbol con la determinación de colgar los botines al terminar su contrato con el elenco estadounidense.

Surgido de las Juveniles de River, Higuaín vistió las camisetas del Real Madrid de España, Napoli, Juventus y Milan de Italia y del Chelsea de Inglaterra, para luego arribar a la MLS.

Gracias Totales 🖤💗

The Argentine striker, Gonzalo Higuaín has announced today that he will retire and conclude his stellar career at the end of the 2022 MLS season.

Don’t miss Higuaín’s final two regular season matches at #DRVPNKStadium this week! https://t.co/KlMGxvqX5c pic.twitter.com/mg9xY7Mbp2

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022