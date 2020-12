Habilitan transporte de larga distancia pero con restricciones

n Decreto provincial del pasado 23 de diciembre permite a 10 meses de iniciada la pandemia, la circulación de colectivos que realicen viajes de larga distancia desde Corrientes al resto del país. Se trata de los servicios que conectarán Corrientes y sus ciudades del interior con otros puntos del país, pero la medida es altamente restrictiva y hasta el momento no se registraron empresas que soliciten el permiso para circular.

Cada jurisdicción municipal deberá autorizar esas circulaciones.

Pero las empresas de colectivos solamente podrán subir pasajeros en el lugar de origen y bajarlos en el destino.

Es decir, no podrán subir o bajar pasaje en otros puntos que no sean origen y destino. Por ejemplo: un micro que salga de Corrientes Capital cuyo destino sea Retiro (Buenos Aires), en todo el trayecto no podrá parar a subir o bajar personas.

Las unidades deberán circular hasta el 80% de su capacidad.

Corrientes junto a Formosa son las únicas provincias que hasta ahora no habilitaban viajes de larga distancia.

La provincia lindante con Paraguay aún no lo hace.