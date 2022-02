Hallaron una cría de tiburón fantasma pocas veces visto en Nueva Zelanda

Científicos encontraron y capturaron a la cría de una quimera o quimeriformes, una rara especie de pez también conocida como tiburón fantasma, frente a la costa este de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Descubierto a unos 1.200 metros de profundidad, es uno de los pocos avistamientos de un tiburón fantasma recién nacido, ya que normalmente nacen de huevos depositados en el fondo del mar, comentó Brit Finucci, científica del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera.

«Podemos afirmar que este tiburón fantasma salió recientemente del cascarón porque tiene el vientre lleno de yema de huevo. Es bastante asombroso. La mayoría de los tiburones fantasma de aguas profundas son especímenes adultos ya conocidos. Pero los recién nacidos se avistan raras veces, por lo que sabemos muy poco sobre ellos», explicó Finucci.

🇳🇿👶👻🦈 “Obscure, dead-eyed, wing-finned fish that float about the murky depths of the ocean floor”?!? @niwa_nz‘s @BritFinucci has a much better way of describing the BABY ghost shark (chimaera) just found off NZ: “very rare & exciting» + “astonishing”: https://t.co/DcQpcH5snG pic.twitter.com/mZrtXWqNvr

