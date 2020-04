HISTORIAS DEL DEPORTE SANTARROSEÑO

Siguiendo con las entrevistas a los protagonistas de la historia del deporte de Santa Rosa, esta semana es el turno del basquetbol y específicamente, a los iniciadores de este deporte en Santa Rosa y que mejor, que entrevistar, a uno de los principales pilares de la formación de este grupo de grandes deportistas, pero principalmente de grandes personas que dejaron su huella en la historia del basquetbol santarroseño. Hoy presentamos “LOS TIGRES” por Eduardo Gallardo.

SEGUNDA ENTREVISTA

Nombre y apellido: Eduardo Enrique Gallardo

Ocupación y Oficios: Idóneo en farmacia, Bombero Voluntario, cantante de folklore y amante de la naturaleza

Edad: 58 años (07/02/1960)

Puesto que ocupaba en “LOS TIGRES”: Preparador Físico, Mental y Social

Los Tigres: una historia de camaradería, disciplina y compañerismo

Mañana gris y lluviosa en nuestra querida Santa Rosa, 8:10hs me dirijo con ansias a realizar mi segunda entrevista y digo con ansias, ya que esta vez tiene un condimento especial para mí en particular, ya que se trata de interiorizarme y compartir con los lectores de esta sección, la historia del primer equipo de Basquetbol de Santa Rosa, deporte que, debo sincerarme, me apasiona y al cual estoy ligado prácticamente desde que nací. Llego al lugar de encuentro (Calle Corrientes y Ruta Nacional 118) el popular “Botiquín de Farmacia Santa Rosa”, donde muy amablemente, como es su costumbre, su propietario, Don Eduardo Enrique Gallardo, me recibe con un buen apretón de manos y “BUEN DIA PROFE, ADELANTE Y TOMA ASIENTO”.

Mate de por medio y empezamos nuestra charla, donde antes de meterse de lleno me comenta Eduardo Gallardo (EG) Estuve viendo el reportaje que le hiciste al ilustre jugador de fútbol santarroseño “Papachito” Benítez, uno de los pocos que nos queda de los que escribieron una historia, porque todos de una u otra manera formamos parte de la historia de donde nos toca vivir y es importante que se sepa, te quiero felicitar por la iniciativa”

Martín Raimundi (MR) Muchísimas gracias a ustedes por contarme sus historias, dejandome compartirlas con quienes gusten leerlas, bueno Edu (Me animo a tutearlo porque tengo la fortuna de tener una relación de amistad con mi entrevistado) “Papachito” contaba en sus relatos de como adquirieron los aros de basquet, ¿Qué siguió después?

EG: Bueno, como bien decía Papacho formamos una comisión donde el fue el presidente, y donde después de realizar el fútbol de Salón, viajamos a Corrientes y trajimos los aros. Luego el que en aquel entonces fuera Intentente de nuestro pueblo, el Sr. Carlos “Carita” Alvarez, nos donó las tablas para los tableros y las jirafas las mandamos a hacer a Saladas.

MR: Ya tenían cancha! ¿Y el equipo?

EG: Un día como hoy hablando con Rodolfo Rodriguez le digo “ Che…que te parece si hacemos algo?” y ahí arrancamos, Rodolfo era jugador de! Club Atlético Saladas, por lo que el era el encargado de la parte técnica Y yo era el encargado de la preparación física. Quizás a alguien le moleste, pero yo he sido soldado y lo que aprendí en el ejercito se lo enseñe a los chicos.

Entrenábamos en nuestra Laguna Laurel ty corrían en el agua y en la arena, trepaban arboles, hacian flexiones, era estricto con ellos, físicamente eran muy fuertes y mentalmente también, realmente eran unos TIGRES

MR: ¿Cuál fue la motivación para formar “LOS TIGRES”

EG: Mira, principalmente era tratar de innovar, si bien el futbol es un deporte popular, que a la mayoría les gusta, a nosotros no tanto, y entonces teniéndolo a Rodolfo con su experiencia en el Basquetbol era una oportunidad única de volcar sus conocimientos en los jóvenes que querían aprender.

MR: Seguramente se han planteado objetivos como equipo, ¿Cuáles eran? Se cumplieron?

EG: Deportivamente hablando, nuestro objetivo era que los chicos aprendan a jugar y de que tengan competencia, e íbamos a competir a Saladas, que por su puesto, por la vasta experiencia que ellos tenían, al principio fueron nuestros “padres” pero con el tiempo se convirtieron en nuestros “hijos” (relata riéndose) pero la finalidad número 1, era formar un grupo de camaradería, teniendo a los chicos ocupados con una actividad sana como el deporte, pero a la vez inculcarle valores de respeto, responsabilidad, disciplina, compañerismo. Hacíamos de comer para 20 personas, y como comíamos! Cada uno contribuía con un poco, luego ya se armaba una “musiqueada”, porque varios de nosotros éramos artistas, y así compartíamos grandes momentos.

Y los objetivos yo creo que se han cumplido, dentro de nuestras posibilidades, creo que aportamos nuestro granito de Arena para brindarle a nuestro pueblo, principalmente personas de bien, sembramos nuestra semillitas para abrirle la cabeza a esos jóvenes en visión de ser buenos ciudadanos

MR: ¿Podes nombrarme algunos de los jugadores?

Lo teníamos a “chiche” Lafuente, hoy encargado del registro civil, Cesar Maidana, hoy tiene su comercio y es concejal, después lo tenía a uno de los hijos de Marilyn Sosa, que es el encargado de una empresa ganadera muy importante en Corrientes capital. “Goio” Falcón, hoy en día uno de los encargados de la DEPEC, también estaba Joaquín (TECOÍ) sobrino mío, que está en la facultad, después uno que me salió medio “torcidito” pero muy bueno también es Ale (por Alejandro Gallardo) (Entre Risas) , pero muy buen compañero, muy camarada, él también estaba con nosotros en el básquet.

Algunos como “Cupe í” que jugo al futbol también, “ZURDO” Miño, el “GORDO” Jantus, Gustavito Lator, que fue un gran jugador amante del deporte en general y gran persona también.

Después tenía un padre que me dijo mira “CUMPA” así me decía Don “PAPATA” Lafuente, él era el jefe del Registro Civil y tiene dos hijos que son “GATO” y “PILI”, uno es el peladito del hospital y el otro es gendarme, y me dice su padre “Cumpa no los aguanto más, hacete cargo de ellos” era una responsabilidad muy grande la que me estaba dando, y bueno son dos de los que estuvieron con nosotros y hoy son muy buenas personas.

LAS PRIMERAS CAMISETAS

Casi concluyendo con nuestra charla, mi entrevistado me comenta una gran anécdota dentro de esta gran historia que escribieron “LOS TIGRES”

EG: Hacíamos rifas, vendíamos comida y así nos compramos 20 pelotas de básquet de cuero de aquella época, pero no teníamos camisetas. Un día le digo a Gustavo Lator, “CHE, HAY QUE HACER LA CAMISETAS”, y mi padre cuando tenía su negocio acá, vendía las camisetas esas “OJITOS DE PERDIZ” se llamaban, entonces un día saque una cantidad, y Gustavo con su mama, Doña Irma se encargaron de teñirlas con anilina amarilla primero y después de hacerle las manchas con anilina negra para que parezca la piel de un tigre, y esas fueron nuestras primeras camisetas.

La sensación de querer seguir escuchando estos relatos es espontanea en mí, pero hay que seguir con la rutina diaria, le agradezco infinitamente a Eduardo por su tiempo y por haber hecho raíces de este deporte que muchos amamos y que hoy en día, gracias a Dios y a “LOS TIGRES” en nuestro querido pueblo de Santa Rosa cientos de jóvenes lo siguen practicando.

Sera hasta el próximo viernes con mas, “HISTORIAS DEL DEPORTE SANTARROSEÑO”

Martin Raimundi

Fotos: Cesar Joel Paré