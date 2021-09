Insólito: Julián Weich encontró en el padrón de las PASO a su padre fallecido hace 25 años

El conductor de Otra vez juntos contó cómo se dio cuenta de esta irregularidad y explicó cómo denunciarla.

«¡¡Mi papá falleció hace 25 años y esta en el padrón para votar!! ¿Alguien me lo explica?», escribió Julián Weich en su cuenta de Twitter el domingo 12, mientras se celebraban las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y ante las repercusiones que tuvo su comentario, este lunes decidió contar cómo se dio cuenta de esta irregularidad.

Mi papa fallecio hace 25 años y esta en el padron para votar!!alguien me lo explica? #EleccionesArgentina — julian weich (@Julyweich) September 12, 2021

«Nunca pensé que lo que escribí iba a estar en todos los portales, simplemente lo puse en Twitter porque me generaba intriga», explicó en Otra vez juntos, el programa que conduce junto a Maby Wells en LA Uno (FM 103.1). Y aseguró que su planteo no tuvo ningún fin político más que contar su experiencia: «Muchos me preguntaban: ‘¿Recién ahora te das cuenta?’, ‘¿Por qué lo decís ahora?’, ‘¿Por qué no lo dijiste antes?’, como si tuviera una finalidad política y yo no pertenezco a ningún partido. Mi único partido político es Unicef».

Además aclaró que su publicación no tuvo que ver con una denuncia y que tampoco estaba «furioso» como se dijo. «Tengo cuatro hijos: tres del primer matrimonio y uno del segundo. En el padrón estamos nosotros y nadie más, el más chico, de 17 años, votó ahora por primera vez pero no estaba en mi padrón, estaba en otro», precisó. «Entonces cuando fue con su madre a votar, me llega la foto de que en el padrón estaba mi hijo y arriba su abuelo que no conoció, Bernardo Weich, por eso yo lo publiqué: me enteré ahora que esta, de acá para atrás no sé», añadió y señaló que no sintió nada en especial a raíz de este dato, pero es consciente de que a muchos les puede generar angustia.

Como muchos usuarios de las redes sociales lo contactaron para contarle que vivieron situaciones similares, el conductor hizo hincapié en que cualquier persona que detecte a un familiar muerto en el padrón debe realizar la correspondiente denuncia al 0800-999-7237 o de manera online a reclamos.padron@pjn.gov.ar.

Fuente: Noticias Argentinas