Instagram les pedirá a los usuarios un video corto para comprobar su identidad

Luego de que Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de la compañía Facebook a Meta y adelantaran información sobre los cambios que realizarían en las aplicaciones para convertirlas en un metaverso, Instagram aparece con una actualización. La nueva herramienta consiste en un video-selfie que cada usuario deberá grabar al inicio de sesión para confirmar su identidad.

Instagram asking users to verify their identities with video selfies to prove they’re not bots https://t.co/gKgsgoz7y1

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 17, 2021