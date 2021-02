Izquierdoz: «Nos propusimos cambiar la imagen y hoy se vio»

Luego del partido en el que convirtió el único gol para derrotar a Newell’s en Rosario, Carlos Izquierdoz afirmó que «el equipo quiere seguir por este camino». Carlos Izquierdoz repitió su incidencia en el resultado, como en el partido ante Gimnasia en La Bombonera, y marcó el único gol de Boca para derrotar a Newell’s por la mínima diferencia en el Coloso Marcelo Bielsa.

«Somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero el equipo quiere seguir por este camino«, declaró el defensor al finalizar el encuentro ante La Lepra, y añadió: «veníamos de hacer un partido flojo y trabajamos en la semana para mejorarlo».

Con respecto al tanto que convirtió ante los rosarinos, Cali detalló: «Edwin había marcado que la iba a poner ahí y lo hizo perfecto. A Campuzano y Capaldo les dije que rompan en el primer palo y se lleven la marca, porque Newell´s iba a marcar en zona».

Bajo la misma línea, contó: «Lo festejé como con Godoy Cruz que ganamos 4-1 en el inicio de la Copa Superliga que no se terminó. Se habla todo el tiempo, se vive raro y no hay público».En tanto, el capitán aseguró no estar «pensando en el tricampeonato» sino que «el objetivo de Boca es ir mejorando partido a partido» y finalizó agregando que «salir bicampeones del fútbol argentino no es nada fácil».Por último, Izquierdoz explicó el desarrollo del juego y aseguró que «ganamos bien» porque «nos propusimos cambiar la imagen del empate ante Gimnasia y hoy se vio«. Además, puntualizó: «Arrancamos bien, los primeros treinta minutos dominamos, en tres cuartos nos costaba terminar la jugadas, pero cerramos bien el partido».