Juanes viaja a los 80 para interpretar en español “Dancing in the dark”, otro adelanto de “Origen”

El artista colombiano acaba de lanzar otra canción que formará parte de «Origen», álbum en el que rinde tributo a los artistas y canciones que influenciaron e inspiraron su identidad musical.

Esta vez Juanes estrena «Dancing in the dark», una adaptación en español, del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo disco.

Lanzada originalmente en 1984, «Dancing in the dark» fue la canción con la que Springsteen dio a conocer su exitoso y legendario álbum «Born in the U.S.A», que ubicó siete sencillos en el número 1 y que fue el más vendido en el año 1985 en Estados Unidos.

“Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena muy alegre por el ritmo, pero cuando me puse a leer la letra con atención para hacer la adaptación al español me di cuenta que tiene un mensaje profundo y vulnerable. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave, más despacio, más íntima. Esta canción tiene mucho que ver con mi hermana Mara porque ella tenía un novio que me introdujo a toda esta música americana. En los años 80, cuando yo tenía 13 o 14 años, él viajaba a Estados Unidos y llevaba a Medellín los vinilos… y esta canción, Dancing in the dark, era muy popular y me gustaba ver el video para escuchar el vozarrón de Bruce Springsteen y verlo bailar”, cuenta Juanes.

A continuación mirá el video de «Dancing in the dark»: VER VIDEO EN YOUTUBE

Fuente: CMTV