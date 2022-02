Karina Jelinek hizo un fuerte descargo luego de perder todos sus ahorros por una estafa

«Nada me va a derrotar porque soy una leona de la vida, porque esta fortaleza me la da Dios», manifestó la modelo en sus redes sociales.

Karina Jelinek fue víctima de una estafa por la que perdió todos sus ahorros. «Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo», reveló días atrás Ana Rosenfeld, su abogada, y aseguró que tienen pruebas para llevar al caso ante la Justicia.

Y aunque en un principio estuvo muy angustiada y triste, ya que la persona que la engañó era nada menos que su mejor amigos, la modelo decidió hacer un contundente descargo en las redes en el que dejó asentado que está lista para luchar por lo que le pertenece. «Nada me va a derrotar porque soy una leona de la vida, porque esta fortaleza me la da Dios. ¡Así empezaré esta semana! A toda turbina y con muchas novedades y proyectos», escribió en un posteo de Instagram.

«Soy afortunada de tener una hermosa familia y la que tendré pronto, de tener tantos amigos de verdad que están en las buenas y malas , de tener salud y elegir mi trabajo hoy en día y ser independiente desde los 16 años , de tener a mis papas juntos que se aman y todos los días recibo sus oraciones», añadió. Y concluyó: «Aún no termine …. Y de tenerlos a ustedes, mis fieles seguidores que a pesar que no manejo bien esta red social… ¡trato, como puedo! ¡Ya aprenderé ! Gracias por tanto apoyo, los amo».

Lejos de los medios, la cordobesa hace tiempo está enfocada en cumplir su sueño de convertirse en mamá. A mediados de 2021 contó que había iniciado los trámites para subrogar un vientre junto a Flor Parise, la mujer con la que convive y a quien considera su mejor amiga. «Deseaba ser madre hace varios años, pero lo fui postergando por distintos motivos. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento plena y estable como para traer un bebé al mundo y darle mucho amor. Eso me alentó a que este sea el momento», reveló en una entrevista con Caras. Y agregó: «Me costó mucho tomar esa decisión, principalmente por la educación con la que me crié. Por eso esta no era la opción que más me convencía… pero después de un largo proceso lo decidí. Investigué mucho y me informé».

Fuente: Noticias Argentinas