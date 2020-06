La confesión de Flor de la V : «A mí no me interesa ser mujer, me hubiera operado si fuera así»

En una entrevista, la actriz se definió como «una mamá travesti y lo digo con orgullo». Y por primera vez contó por qué no se sometió a una intervención quirúrgica

Flor de la V, en una entrevista con la Revista Gente, sostuvo que “ahora tengo una voz. Tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo”.

“Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo”, dijo Flor. Y se refirió a la posibilidad de operarse los genitales: “En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así”.

“Trabajo en este país machista desde hace 25 años, pero sigue pasando que subo una to en bikini y a muchos le importa lo que tengo debajo de la bombacha”, explicó sobre las dificultades que sorteó en su vida.

Asimismo, se refirió a los compromisos sociales que adopta en su vida: “Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios: tengo que hablar de mi colectivo. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar».