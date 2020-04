La Escuela 648 entrega las mercaderias para los chicos

A partir del dia Lunes la Direccion de la Escuela 648 informa que se estará entregando las mercaderias a los tutores teniendo los cuidados necesarios y respetando los horarios segun el cronograma. Recordandole que solo debe asistir el tutor o en caso de no poder un representante con la autorizacion correspondiente. Entre Todos podemos cuidarnos Lunes 27/04

8 hs a 9 hs 1ro A

9hs a 10 hs 1ro B

10 hs a 11 hs 1ro C

11hs a 12 hs 2do A

14 hs a 15 hs 1ro D

15 hs a 16 hs 1ro E

16 hs a 17 hs 1ro F

17 hs a 18 hs 2do D

Martes 28/04

8 hs a 9 hs 2do B

9hs a 10 hs 2do C

10 hs a 11 hs 3ro A

11hs a 12 hs 3ro B

14 hs a 15 hs 2do E

15 hs a 16 hs 2do F

16 hs a 17 hs 3ro E

17 hs a 18 hs 3ro F

Miercoles 29/04

8 hs a 9 hs 3ro C

9hs a 10 hs 3ro D

10 hs a 11 hs 4to A

11hs a 12 hs 4to B

14 hs a 15 hs 3ro G

15 hs a 16 hs 3ro H

16 hs a 17 hs 3ro I

17 hs a 18 hs 4to E

Jueves 30/04

8 hs a 9 hs 4to C

9hs a 10 hs 4to D

10 hs a 11 hs 5to A

11hs a 12 hs 5to B

14 hs a 15 hs 4to F

15 hs a 16 hs 4to G

16 hs a 17 hs 5to D

17 hs a 18 hs 5to E

Viernes 01/05

8 hs a 9 hs 5to C

9hs a 10 hs 6to A

10 hs a 11 hs 6to B

11hs a 12 hs 6to C

14 hs a 15 hs 5to F

15 hs a 16 hs 6to D

16 hs a 17 hs 6to E

17 hs a 18 hs 6to F