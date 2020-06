La grieta que divide a los famosos: a favor y en contra de la cuarentena

Amalia Granata hizo hincapié en «los comercios cerrados», Casero dijo que el mensaje fue «grabado porque no les da la cara» y Pinti entiende que «se priorizó la salud ante la circunstancia económica». La decisión del presidente Alberto Fernández de endurecer el aislamiento social por los próximos días generó posturas contrapuestas en la población y los artistas no son la excepción a la regla. Es así que mientras Amalia Granata y Alfredo Casero cuestionaron duramente las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, Enrique Pinti expresó su acompañamiento a las mismas.

Granata aseguró que no entiende «cómo la gente sana hace cuarentena. Entiendo que a esta altura la gente con riesgo, los adultos mayores, tengan que hacer una cuarentena estricta, y los tenemos que cuidar. íPero los sanos tenemos que salir a producir!» y advirtió que tenemos «un país en default, con 50% de pobreza… y los sanos estamos adentro, encerrados, sin producir. Y los comercios cerrados. Dicen que va a haber más de 100 mil comercios cerrados, fundidos».

Además señaló que «en ninguna conferencia el presidente habla de los niños y los adolescentes, y la están pasando terrible. Hay situaciones drásticas y muy complicadas. Solo les importan los runners» y sentenció -en diálogo con ‘Polino Autentico’- que «si estás en contra de esta cuarentena que está fundiendo a todas las familias, porque morfar también tiene que ver con la vida, estás a favor de la muerte. No, no estamos a favor de la muerte. No queremos que se muera nadie. Por eso hicimos la cuarentena y la obedecimos, como el presidente dijo. Pero basta, ya tiene un límite».

Sobre esa misma línea, Casero aseguró que el último anunció que el presidente dio junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta fue «grabado porque no les da la cara». Y añadió: «Ya reconocemos a los periodistas amigos, cuáles son los medios que van a decirles que es lindo y cuáles que es feo. Entonces, como ya está claro y saben que puede salir cualquiera a preguntarle algo que no es debido, automáticamente lo cortan».

Por su parte Pinti expresó que «esta pandemia comenzó siendo una situación que provenía de la clase media alta, ya que el único factor de riesgo en cuanto a contagio estaba circunscripto a la gente que había viajado al exterior. Y yo, desde el vamos, empecé a tener mis serias dudas y a temer que cuando empezara a circular este virus, más allá del comienzo que tuvieron que ver con los viajes en avión, íbamos a estar complicados. Por suerte, contamos con un presidente de las características de Alberto Fernández, muy equilibrado y que priorizó la salud ante la circunstancia económica; situación inversa que se ha dado en otros países», concluyó.