La Selección descansa en Ezeiza con el mejor invicto mundial y Qatar a la vista

La victoria sobre Uruguay 1-0 significó el partido 26 sumando consecutivamente para el entrenador Lionel Scaloni. El martes, ante Brasil en San Juan, la Albiceleste puede asegurar su boleto al Mundial.

La Selección argentina retornó al predio de AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza durante la madrugada de este sábado, para descansar con el deber cumplido con el triunfo 1-0 sobre Uruguay en Montevideo, que lo dejó a un paso de asegurar su boleto al Mundial de Qatar 2022, lo que podría suceder el próximo martes si vence en el clásico a Brasil en San Juan y se dan otros dos resultados.

La Albiceleste, sin tanto brillo como en otras actuaciones recientes, aprovechó el golazo de Angel Di María a los siete minutos del primer tiempo para sacar la ventaja que terminó siendo definitiva, incluso pese a haber usado apenas un cuarto de hora al astro Lionel Messi dentro del campo de juego.

Durante la madrugada, la delegación albiceleste retornó al predio de AFA en Ezeiza donde descansó y realizó un entrenamiento matutino liviano: regenerativo para la mayoría de los futbolistas y más intenso para aquellos que no tuvieron acción o lo hicieron pocos minutos ante la «Celeste».

Lo cierto es que el triunfo en Montevideo extendió el invicto de la Argentina bajo el mando de Lionel Scaloni a 26 partidos, la racha positiva más importante a nivel mundial y que lo reposiciona dentro de la consideración de cara al Mundial de Qatar 2022. No sólo por resultados, sino también por rendimiento y su practicidad para resolver los diferentes rivales.

Si lo mantiene hasta el final de las Eliminatorias (le quedan cinco partidos más la resolución del suspendido ante Brasil en San Pablo), podría alcanzar la racha de partidos más larga sin derrotas al frente de la Selección Argentina que la tiene Alfio Basile, con un registro de 31 encuentros entre 1991 y 1993.

En total, Scaloni lleva 37 partidos al frente de la Selección. Su ciclo comenzó el 8 de septiembre de 2018 con una victoria 3-0 ante Guatemala en un amistoso y desde allí sumó 24 triunfos, 9 empates y 4 derrotas. El último partido que perdió la Albiceleste fue ante Brasil, en el marco de las semifinales de la Copa América 2019.

El desafío para la Argentina será volver a enfrentar a Brasil, ya clasificado a Qatar 2022 tras la victoria del jueves contra Colombia, el próximo martes en el estadio «Bicentenario» de San Juan, con la presencia de Lionel Messi.

El rosarino estará desde el inicio en reemplazo de Paulo Dybala, quien en su retorno a la titularidad con la Albiceleste dio una asistencia -con recuperación en presión incluida- pero tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por un problema muscular en el sóleo.

Lo que se espera también es que el cuerpo médico evalúe al mediocampista Leandro Paredes, quien fue resguardado ante Uruguay pero ya estaría a disposición de Scaloni para volver a ser el «5» del equipo, dominando la posesión de la pelota, algo que le faltó ante los charrúas.

Paredes se recupera de un desgarro en el cuádriceps que sufrió a mediados de octubre en el duelo Argentina-Perú, pero luego del encuentro ante Uruguay, junto a Nico Domínguez y Julián Álvarez, se lo vio en el campo de juego realizando tareas físicas intermitentes con normalidad.

Argentina, para asegurar matemáticamente su boleto a Qatar 2022, tiene que derrotar a Brasil y esperar que se den dos de estos tres resultados: Uruguay no debe ganarle a Bolivia; Chile no debe ganarle a Ecuador; y Colombia no debe ganarle a Paraguay.

Fuente: NA