El Centro Gamaleya indicó que el estudio sobre la actividad neutralizadora de sueros en individuos que fueron inoculados con esa vacuna contra las nuevas variantes del coronavirus dio sólidos resultados.

La vacuna Sputnik V es «altamente protectora contra nuevas variantes de Covid-19», según una investigación del Centro Gamaleya publicada en la revista internacional Vaccines.

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia) anunciaron este lunes los «sólidos resultados» del estudio sobre la actividad neutralizadora de sueros de individuos vacunados con la vacuna Sputnik V contra nuevas variantes de SARS-CoV- 2, se indicó en la cuenta oficial de Twitter @sputnikvaccine.

BREAKING: #SputnikV is highly protective against new variants of COVID-19, research by Gamaleya Center published in Vaccines, a leading international journal, demonstrates. Sputnik V produces virus neutralizing titers vs newly detected strains. 👇https://t.co/kqNmPxbHy1

