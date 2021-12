La variante Ómicron del Covid-19 no produjo muertes pero preocupa al mundo

Los laboratorios estudian su origen y desarrollo pero por el momento solo asusta. En el balance parcial, Delta fue mucho más devastadora. El panorama región por región.

La OMS reveló que todavía no se registraron muertes a causa de la variante Ómicron del coronavirus, que sin embargo mantiene en vilo al mundo, con casos reportados desde los cinco continentes. La organización dependiente de las Naciones Unidas solicitó de todas maneras que los fabricantes de vacunas comiencen a ajustar los fármacos existentes con una advertencia: «No esperar hasta que suene la campana de alarma final».

El portavoz de la OMS Christian Lindmeier expresó este viernes durante una sesión informativa de la ONU en Ginebra: «Aún no he visto informes de muertes relacionadas con la variante Ómicron. Es muy recomendable que los fabricantes de vacunas ya comiencen a planificar con anticipación […] la probabilidad de tener que ajustar la vacuna existente. Es mejor no esperar hasta que suene la campana de alarma final».

África fue enfocada como el origen, aunque después se descubrió que la variante del virus circulaba desde antes en Europa y pronto comenzaron a llegar noticias desde diferentes lugares del mundo. La Organización Mundial de la Salud le fue asignando nombres, en principio un código, en tanto que la rotuló como variante de preocupación.

Se contabilizaron los casos que iban apareciendo en cada país con los dedos de una mano, o sea por unidad, pero en las últimas 24 horas llegaron noticias de Brasil y los Estados Unidos, África, Israel y Europa en cantidad, referidas fundamentalmente a la propagación de Ómicron o a los esfuerzos que se llevan adelante por evitarla.

En el balance parcial, Delta fue mucho más devastadora ya que sí produjo víctimas fatales. Pero la aparición de una nueva variante del Covid-19, detectada pronto en un número creciente de países y regiones de todo el mundo, ha llevado a los gobiernos a endurecer sus restricciones e imponer nuevas prohibiciones de viaje.

La agencia Noticias Argentinas propone un panorama por región de las últimas noticias relacionadas con Ómicron y el coronavirus en general.

ÁFRICA

Los países africanos están intensificando las medidas para detectar y controlar la propagación de la variante Ómicron luego de que los nuevos casos semanales de Covid-19 en el continente se elevaron 54 por ciento debido a un incrementaron en el sur de África, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

Sudáfrica – El especialista sudafricano en enfermedades contagiosas Richard Lessells dijo al comité de salud del Parlamento que los síntomas de la variante Ómicron «probablemente» no serán significativamente diferentes.

«Este sigue siendo un virus respiratorio con síntomas característicos de virus respiratorios. El panorama clínico general no cambiará significativamente a pesar de que el código genético del virus esté cambiando», informó al Comité de la Cartera de Salud, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Parlamento.

AMÉRICA

Bolivia – Descartó el cierre de fronteras a causa de la variante Ómicron. Por otro lado, este país volvió a ser felicitado por la OMS/OPS por la baja letalidad en materia de coronavirus, ante la tercera y cuarta ola.

Brasil – El Departamento de Salud de Brasilia confirmó dos casos de la nueva variante Ómicron de coronavirus, luego de constatar el resultado positivo de las pruebas de laboratorio, con lo que aumentaron a cinco los contagios del tipo en el país sudamericano.

Los otros tres se verificaron en Sao Paulo, informó el gobierno del Distrito Federal de Brasil. Ese distrito suspendió la flexibilización del uso de mascarillas, a causa de la variante Ómicron. Asimismo, la ciudad de Sao Paulo, la mayor urbe de Brasil y Sudamérica, canceló la celebración pública de Año Nuevo como medida de prevención ante la presencia de la nueva variante Ómicron del coronavirus, anunció el alcalde Ricardo Nunes. «Lo que pesó en la cancelación de la fiesta fue la nueva variante. No es que haya ocurrido algo grave, pero el momento es de cautela», afirmó el alcalde de Sao Paulo ante la prensa brasileña.

La tradicional fiesta pública de Año Nuevo se realizó por última vez en Sao Paulo en 2019 y para este año estaba planeada su realización en la principal arteria de la ciudad, la Avenida Paulista, donde se esperaba la presencia de alrededor de 2 millones de personas. En otro orden, Brasil alcanzó el 90% de la población objetivo vacunada en primera dosis contra el virus.

Cuba – No reportó fallecidos por la enfermedad el jueves.

– No reportó fallecidos por la enfermedad el jueves. Estados Unidos – Se reportaron cinco casos de la variante Ómicron de Covid-19 el jueves, horas después de que se detectaran contagios en los estados estadounidenses de Minnesota y Colorado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció los casos confirmados durante una conferencia de prensa el jueves por la noche y dijo que los funcionarios aún estaban recopilando detalles sobre los casos. «No hay motivo de alarma. No tenemos más información en este momento, pero sospechamos que aparecerán más casos», aseguró.

México – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , urgió desde la Cumbre de líderes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) , a que los países cumplan con el abastecimiento de vacunas para el mecanismo Covax , coordinado por la Organización de las Naciones Unidas .

– El presidente de México, , urgió desde la , a que los países cumplan con el abastecimiento de para el mecanismo , coordinado por la . Panamá – Suspendió este viernes el ingreso de viajeros que hayan estado en África .

– Suspendió este viernes el ingreso de viajeros que hayan estado en . Perú – Avanza a paso acelerado el proceso de vacunación por temor a Ómicron.

ASIA

India – Cinco personas que estuvieron en contacto con dos casos confirmados en el estado de Karnataka , en el sur de India, de la variante Ómicron del han sido puestas bajo observación y se les tomaron muestras, dijeron funcionarios del Ministerio de Salud. «Las muestras de esas cinco personas han sido enviadas para la secuencia de genoma», mencionó un funcionario.

– Cinco personas que estuvieron en contacto con dos casos confirmados en el , en el sur de India, de la variante Ómicron del han sido puestas bajo observación y se les tomaron muestras, dijeron funcionarios del Ministerio de Salud. mencionó un funcionario. Israel – Suspendió un controvertido sistema de rastreo telefónico de casos sospechosos de la variante Ómicron del coronavirus, indicó la oficina del primer ministro, Naftali Bennett.

El Gobierno decidió suspender la regulación de emergencia recientemente aprobada, la cual permitía a la agencia israelí de seguridad interna, Shin Bet, utilizar los teléfonos celulares para rastrear los casos de la variante Ómicron, y no buscará extenderla, indicó la oficina en una declaración.

«En vista de la evaluación actualizada de la situación, Bennett y el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, con el consentimiento de los funcionarios profesionales del Ministerio de Salud, decidieron discontinuar el uso del rastreo», añadió.

El domingo, el gabinete israelí había aprobado el uso del sistema de vigilancia telefónica de Shin Bet para rastrear a los individuos en Israel que pudieran estar contagiados de la variante Omicron. La oficina indicó que el sistema de vigilancia «contribuyó al esfuerzo de cortar las cadenas de contagio en la última semana» y podría utilizarse en el futuro en caso de que hubiere un incremento en el número de casos diarios.

Hasta ahora se han detectado tres casos de la variante Ómicron en Israel.

EUROPA

Islandia, Reino Unido, y Países Bajos reportan contagios con la nueva variante Ómicron en personas que no han salido recientemente al extranjero, lo que indica que el virus ya se propaga en el orden local dentro de Europa. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señalaron que la nueva variante Ómicron podría representar la mitad de los contagios en el continente europeo en cuestión de meses.

Reino Unido – Registró el mayor número de casos en un día desde julio pasado. Por otra parte, el jefe de la alianza global de vacunas Gavi, Seth Berkley, afirmó desde Londres que «la pandemia de Covid-19 continuará mientras amplias porciones de la población mundial no estén vacunadas».

«Aunque necesitamos saber más acerca de Ómicron, sí sabemos que mientras amplias porciones de la población del mundo no estén vacunadas, continuarán apareciendo variantes», expresó el director general de Gavi.

Noruega – Al menos 17 personas que asistieron a una fiesta en Oslo son casos sospechosos de la variante ómicron del Covid-19, después de que más de la mitad de los 100 participantes resultaran dar positivo al coronavirus, pese a que todos estaban vacunados, informó el viernes la alcaldía.

Al menos 17 personas que asistieron a una fiesta en son casos sospechosos de la variante ómicron del Covid-19, después de que más de la mitad de los 100 participantes resultaran dar positivo al coronavirus, pese a que todos estaban vacunados, informó el viernes la alcaldía. Suiza – El grupo farmacéutico suizo Roche desarrolló tres pruebas destinadas a investigar sobre la variante ómicron del Covid-19, que aportan herramientas para diferenciar las distintas mutaciones, anunció el viernes la empresa.

OCEANÍA

Australia – Informó este viernes (3.12.2021) que tres alumnos de una escuela de Sídney están contagiados con la variante Ómicron del coronavirus, indicando que son los primeros casos de transmisión local de esta mutación.

Las autoridades sanitarias indicaron que además hay diez casos sospechosos de ómicron en la misma escuela que están siendo confirmados, lo que puede ampliar el total de los contagiados. Este brote se produjo pese a la prohibición de entrada al país de extranjeros y a las restricciones a los vuelos procedentes del sur de África, donde esta variante fue detectada por primera vez.

Las autoridades locales de Salud del estado de Nuevo Sur de Gales indicaron que estos son los primeros casos que «no tienen un historial de viajes ni vínculos con personas que hayan estado en el extranjero». Australia reportó varios casos de la variante ómicron, pero todos ellos eran viajeros que fueron puestos en cuarentena.

Fuente: Noticias Argentinas