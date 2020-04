Las barreras de los peajes continuarán levantadas

La medida es retroactiva al 13 de abril, por lo que quienes hayan abo­nado durante este tiempo podrán solicitar su reintegro.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el próximo 26 de abril la suspensión del cobro de las tarifas de los peajes en todos los co­rredores que se encuentren bajo la órbita de la Direc­ción Nacional de Vialidad.

La medida, adoptada el pasado 20 de marzo en el inicio de la cuarentena dispuesta para contener el avance del coronavirus covid-19, fue prorrogada luego hasta el 12 de abril, al finalizar la segunda eta­pa del aislamiento social, preventivo y obligatorio y vuelve a ser prorrogada ahora en esta tercera etapa que finaliza, por el momen­to, el próximo domingo. Se da por descontado de todas maneras, que, aunque con cambios según la zona, la cuarentena siga adelante.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, es retroactiva al 13 de abril por lo que quienes durante estos días hayan abonado tarifas de peaje podrán so­licitar su reintegro. Los que utilizan el sistema de Tele­Pase podrán registrar sus pasos por los controles en las rutas y solicitar la devo­lución.

La empresa estatal Corre­dores Viales SA ya está a cargo de todos los peajes de Corrientes, Chaco y Misiones, desde prin­cipios de mes, luego de que las rutas estuvieran concesionadas por firmas privadas.

Por la cuarentena obli­gatoria, la empresa fun­ciona con el personal de guardia mínima: seguridad vial, maestranza y un su­pervisor.

Los costos fueron ac­tualizados en marzo del año pasado, quedando de la siguiente manera hasta la actualidad en la catego­ría 1: puente General Bel­grano $60, Riachuelo $70, Ituzaingó $70, Santa Ana $70, Colonia Victoria $70 y Makallé $80.

El tránsito en estos pun­tos es constante -según da­tos oficiales por el puente suelen pasar 17.000 vehí­culos diariamente-, sin em­bargo desde la cuarentena la movilidad se ha reducido radicalmente. s

La titular del Pami, Luana Volnovich, se manifestó a favor de desincentivar la cir­culación de mayores de 70 años en el contexto de pan­demia. Esto se dio luego de la retrotraída normativa del Gobierno de la Ciudad que generó críticas e imponía un permiso para salir a adultos mayores.

Lo que parecía ser una “política prohibitiva” ha­cia los mayores de 70 años, ahora “se transformó en una política con la que sí estoy de acuerdo y tiene que ver con el desestímulo a salir; si es una sugerencia, me pare­ce bien que el Estado tome decisiones para cuidar a la gente”, opinó la titular del Pami. La medida del Gobier­no porteño de tramitar un permiso no llegó a aplicarse y se reemplazó en su primer día de aplicación por un aviso telefónico, además de aclararse que no habrá san­ciones.

El lunes el juez en lo Con­tencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró la incons­titucionalidad de la resolu­ción ante un pedido y, esta mañana, el vicejefe de Go­bierno porteño, Diego San­tilli, dijo que “la Ciudad no apelará el fallo y que la me­dida se aplicará de manera no obligatoria”.

“Estoy totalmente de acuerdo en administrar la circulación y es lo que se viene haciendo desde el primer momento”, resaltó Volnovich.