Las vacunas y la reapertura de las fronteras dan nuevo impulso al turismo internacional

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, en 2021 cruzaron las fronteras internacionales 54 millones de turistas, lo que representa un 67% menos que en el mismo mes de 2019, pero son los mejores resultados desde abril de 2020. El Caribe que mejor se recuperó.

El turismo internacional dio señales de recuperación en junio y julio de 2021, cuando algunos destinos suavizaron las restricciones de viaje y la vacunación avanzó en muchos lugares del mundo, según datos de la última edición del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, que se difundió por parte de ese organismo.

De acuerdo al estudio de la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, se estima que en 2021 cruzaron las fronteras internacionales 54 millones de turistas, lo que representa un 67% menos que en el mismo mes de 2019, pero son los mejores resultados desde abril de 2020.

Cabe comparar esta cifra con los 34 millones de llegadas internacionales registrados, según estimaciones, en julio de 2020, aunque sigue siendo muy inferior a los 164 millones registrados en 2019.

La mayor parte de los destinos que comunicaron sus datos para junio y julio de 2021 registraron un repunte moderado de las llegadas internacionales en comparación con 2020.

No obstante, 2021 sigue siendo un año muy difícil para el turismo mundial, con un descenso de las llegadas internacionales del 80% en enero-julio en comparación con 2019.

