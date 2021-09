Latin Grammy 2021: Bizarrap, Nathy Peluso y Andrés Calamaro, los argentinos con más nominaciones

La 22ª entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en Las Vegas.

De cara a la 22ª entrega de los premios Latin Grammy, que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de nominados de los 56 categorías que buscan reconocer la excelencia en la música latina. Bizarrap, Nathy Peluso y Andrés Calamaro, los argentinos con más nominaciones.

Y el colombiano Camilo es uno de los favoritos con diez nominaciones, seguido por Juan Luis Guerra con 6 y C. Tangana con 5.

«Nuestra Academia se esfuerza continuamente por apoyar a la comunidad de la música latina por medio de reconocimientos y premiaciones incluyentes, que distinguen las obras de los artistas más representativos de la excelencia musical actual», manifestó Manuel Abud, CEO de La academia y destacó la diversidad que hay en cada terna.

Sin ir más lejos, en las más importantes se destacan artistas que abordan distintos géneros musicales. Por ejemplo, los argentinos Bizarrap, María Becerra y Zoe Gotusso competirán para llevarse la estatuilla al Mejor nuevo Artista con Giulia Be, Boza, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

También fueron nominados Andrés Calamaro, Diego Torres y Vicentico, entre otros, y Fito Paéz recibirá el premio a la Excelencia Musical al igual que Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Milly Quezada, Joaquín Sabina y Gilberto Santa Rosa.

A continuación las categorías más destacas:

Grabación del año

«Si hubieras querido», Pablo Alborán

«Todo de ti», Rauw Alejandro

«Un amor eterno» (versión balada), Marc Anthony

«A tu lado», Paula Arenas

«Bohemio», Andrés Calamaro y Julio Iglesias

«Vida de rico», Camilo

«Suéltame Bogotá», Diamante Eléctrico

«Amén», Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

«Dios así lo quiso», Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

«Te olvidaste», C. Tangana y Omar Apollo

«Talvez», Caetano Veloso y Tom Veloso

Álbum del año

«Vértigo», Pablo Alborán

«Mis amores», Paula Arenas

«El último tour del mundo», Bad Bunny

«Salswing!», Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

«Mis manos», Camilo

«Nana, Tom, Vinicus», Nana Caymmi

«Privé», Juan Luis Guerra

«Origen», Juanes

«Un canto por México, Vol. II», Natalia Lafourcade

«El Madrileño», C. Tangana

Canción del año

«A tu lado», Paula Arenas

«A veces», Diamante Eléctrico

«Agua», J Balvin

«Canción Bonita», Carlos Vives y Ricky Martin

«Dios así lo quiso», Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

«Hawái», Maluma

«Mi guitarra», Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella

«Patria y vida», Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky

“Que se sepa nuestro amor”, Mon Laferte y Alejandro Fernández

“Si hubieras querido”, Pablo Alborán

“Todo de ti”, Rauw Alejandro

“Vida de rico”, Camilo

Mejor nuevo artista

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Mejor álbum vocal pop tradicional

«Vértigo», Pablo Alborán

«Mis amores», Paula Arenas

«Privé», Juan Luis Guerra

«Doce margaritas», Nella

«Atlántico a pie», Diego Torres

Mejor álbum de música urbana

«Goldo Funky», Akapellah

«El último tour del mundo», Bad Bunny

«Monarca», Eladio Carrion

«ENOC», Ozuna

«Lyke Myke», Myke Towers

Mejor álbum de rock

«Curso de levitación intensivo», Bunbury

«Control», Caramelos de Cianuro

«Los Mesoneros live desde Pangea», Los Mesoneros

«Luz», No Te Va A Gustar

«El pozo brillante», Vicentico

Mejor álbum pop/rock

«Mira lo que me hiciste hacer», Diamante Eléctrico

«Mis grandes éxitos», Adan Jodorowsky & The French Kiss

«Origen», Juanes

«V.E.H.N», Love of Lesbian

«El reflejo», Rayos Laser

Mejor álbum de música alternativa

«Kick I», Arca

«Tropiplop», Aterciopelados

«Cabra», Cabra

«Un segundo MTV Unplugged», Café Tacvba

«Calambre», Nathy Peluso

Mejor álbum de música de banda

«Concierto mundial digital live», Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

«Vivir la vida», Banda Los Recoditos

«Sin miedo al éxito», Banda Los Sebastianes

«Llegando al rancho», Joss Favela

«Nos divertimos logrando lo imposible», Grupo Firme

Mejor álbum cantautor

«Alemorología», AleMor

«Mendó», Alex Cuba

«SEIS», Mon Laferte

«Mañana te escribo otra canción», Covi Quitana

«El árbol y el bosque», Rozalén

Productor del año

Alizzz

Edgar Barrera

Bizarrap

Marcos Sánchez

Dan Warner

Fuente: Noticias Argentinas