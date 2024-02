Lauty Gram confirmó que está de novio con la China Suárez

El cantante aseguró que retomó el vínculo con la actriz.

Hace dos semanas, Lauty Gram publicó un comunicado para anunciar su ruptura con la China Suárez, aunque nunca se mostraron demasiado juntos, como la actriz lo había hecho con Rusherking.

Sin embargo, la separación duró poco y la pareja está nuevamente unida, según confirmaron en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

“¿Cómo está ese corazón?”, le preguntó Majo Martino y Lauty respondió que todo iba muy bien: “Estoy bien, contento. Siempre con el corazón lleno, con la mente ocupada. Siempre hay que estar así para seguir metiéndole a esto”.

“¿Estás enamorado?”, quiso saber la periodista, entonces él eludió la pregunta contestando que “sí, siempre estoy enamorado de la vida”.

Majo contó que fuera de cámara le reveló que se reconcilió con la China Suárez: “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”.

“Él no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo”, explicó la periodista.

Fuente: NA