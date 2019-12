Levantamiento Olímpico de Pesas: medallas de oro, plata y bronce para Corrientes en competencias nacionales

La Escuela de Formación Deportiva “Corrientes Pesas” del Colegio Figuerero, participó recientemente en los tres últimos torneos de su calendario anual con excelentes resultados, dejando a Corrientes nuevamente en lo más alto de esta disciplina a nivel nacional.

En la ciudad de Buenos Aires, los atletas José Borget, Nahuel Jiménez y Jonatan Leyes demostraron todo su potencial en el Campeonato Sudamericano Sub 15, Sub 17 y Sub 20; Copa Ibero Americana y Copa Tamas Ajam Open.

José Borget cosechó tres medallas de Oro en la modalidad: arranqué (1), envión (1) y total olímpico (1).

Por su parte, Jonatan Leyes completó su presentación con tres Bronces en arranque (1), envión (1) y total olímpico (1).

En tanto, Nahuel Jiménez, fue medalla de Plata en la modalidad envión, y dos medallas de Bronce en arranqué (1) y total olímpico (1).

El Director de la escuela “Corrientes Pesas” y entrenador de la Selección Nacional de Levantamiento Olímpico, Lic. Fernández Marcelo, valoró el arduo trabajo de los tres medallistas a lo largo del año, consiguiendo logros de trascendencia y campeones nacionales absolutos.

Seguidamente, agradeció el fuerte respaldo del Gobernador Gustavo Valdés y del titular de Deportes Jorge Terrile para que la escuela que tiene como base el Colegio Figuerero de esta Capital pueda continuar funcionando y desarrollando, dando tantas alegrías a Corrientes, en competencias de menores como en los Juegos Evita, y en mayores.