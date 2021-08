Los talibanes tomaron Kabul y el presidente Ghani abandonó Afganistán

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó este domingo el país luego del ingreso de los talibanes a la capital, Kabul.

❗️For the history books – President Ghani leaving Afghanistan as the Taliban takes control over the country. Video published by Tasnim agency. (RT) pic.twitter.com/ttImtJKgb6

— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 15, 2021