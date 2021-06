Loser estima que el Gobierno tendrá que devaluar si logra un acuerdo con el FMI

La Argentina y el FMI negocian un acuerdo para refinanciar un préstamo de US$ 45.000 millones de dólares, que tomó en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri.

El ex director del FMI Claudio Loser consideró hoy que si el Gobierno logra un acuerdo con el FMI, tendrá que «mover el tipo de cambio» para que siga el comportamiento de la inflación.

«Si se llega a un acuerdo con el FMI habrá que mover el tipo de cambio, no por un capricho de ese organismo, si no porque la inflación, en la Argentina está en niveles muy altos, el segundo más elevado entre los países de América Latina», enfatizó el economista.

Loser -que se desempeñó como director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario- señaló que el dólar oficial «está sujeto al capricho de las autoridades económicas. Pero devaluar por devaluar, sin hacer ninguna otra cosa, no es lo que sirve».

A su criterio, «el problema hoy en la Argentina es la falta de dinero para pagar al exterior, no solo por la deuda, sino también por exportaciones. Y a pesar de que el dólar bajó un 10% respecto del euro en los últimos meses, sigue siendo la moneda principal de pago».

En declaraciones al programa «Esta mañana», que se emite por radio Rivadavia, Loser indicó además que la Argentina «está en una crisis de la que no sale y muy atrasada con respecto a otros países, a pesar de que puedan estar en una situación de coronavirus equivalente».

Según dijo, en el Gobierno «hay diferencias importantes y lamentables en el manejo económico, porque se quieren obtener resultados diferentes de acciones o situaciones que son las mismas. Es como la representación de la ignorancia».

«La impresión que me da el Gobierno es que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el kircherismo duro no entiende cómo se arreglan las cosas. Eso es lamentable, es una visión de corto plazo y, así, no van a ganar nada», concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas