Luego de su encuentro con Icardi, la China Suárez le pidió ayuda a Wanda Nara

La mediática reveló cuál fue el insólito pedido que le hizo la actriz, con quien tenía una buena relación por su amistad con Zaira Nara.

Días atrás, Wanda Nara confirmó que, luego de confirmar que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez, llamó la actriz y hablaron durante 40 minutos. Finalmente transcendieron los detalles de la conversación en la que la expareja de Benjamín Vicuña le pidió ayuda a la mediática para preservarse ante las críticas que recibió tanto en los medios como en las redes sociales.

«Cuando Wanda la llama a esta chica (por la China Suárez), la atrevida le pidió ayuda», disparó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. Y se explayó: «Es tan tremenda que cuando habló con Wanda el lunes pasado en una conversación que duró 40 minutos y que grabó tuvo dos frases fuertes. La primera es que le pidió que entre las dos armaran una historia, una coartada, porque la estaban matando y le costaba salir a la calle. Y la segunda, cuando Wanda le preguntó a qué fue a París, le dijo: ‘Fui a co… a tu marido, pero no pude’».

Ante la sinceridad de la actriz, con quien tenía buena relación porque era muy amiga de su hermana Zaira, la mediática le respondió: «Agarrate porque ya te voy a cruzar». Y más allá de la amenaza en un momento de mucha bronca, es posible que se encuentre en las próximas semanas ya que ambas fueron invitadas a la gala de los «Personajes del año» de la revista Gente que se celebrará el próximo 1º de diciembre y Wanda tiene pensado pasar el verano en la Argentina.

Por otra parte, Latorre aseguró que Suárez está indignada con Paula Chaves, quien enseguida tomó partido por Wanda y Zaira y decidió cortar su amistad. «La China estuvo haciendo un comercial en el que habló mucho, se ve que no se da cuenta, y criticó mucho a Paula (Chaves), dijo que era una mala persona, que era una atrevida, que no sabía por qué se había metido en donde nada la llamaba», relató la panelista, quien semanas atrás reveló que la modelo tildó de mala persona a su examiga y se mostró muy molesta por su actitud y dijo: ella se olvido que cuando reemplazó a Verónica Lozano me rogó para que vaya y le de una entrevista la china la llamaba a Paula y le quemaba la cabeza para que la defendiera de Pampita, pero Paula se mantuvo al margen, trataba de no meterse y hasta evitaba sacarse fotos con Pampita.

Fuente: Noticias Argentinas