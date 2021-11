Macri volvió a recusar al juez de la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan

El abogado Pablo Lanusse insistió en la supuesta intencionalidad política del juez para procesar al ex mandatario previo a las elecciones.

El ex presidente Mauricio Macri recusó nuevamente al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien el miércoles próximo tiene previsto indagarlo por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas de hundimiento del submarino ARA San Juan.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que la frustrada declaración de la semana pasada demostró la “parcialidad” del juez, quien convocó al ex mandatario “sabiendo que no podía declarar”. Lanusse subrayó que el juez omitió avanzar con el relevamiento del secreto que establece la ley de Inteligencia durante 22 días, desde el 6 de octubre –cuando la AFI le informó que no estaba en sus atribuciones tal decisión- y el 28, cuando se inició la frustrada indagatoria.

Lanusse le atribuyó intencionalidad política al “apresuramiento” del juez para indagar a Macri, cuyo “procesamiento –aseguró- ya está escrito”. Bava ya había sido recusado por “temor de parcialidad” por la defensa de Macri con anterioridad al segundo llamado a indagatoria, pero la Cámara Federal de Mar del Plata desestimó el planteo. No obstante, le formuló una severa advertencia al juez, a quien le recomendó extremar la “prudencia” en sus pronunciamientos.

Tras la fallida indagatoria de la semana pasada, el juez Bava le pidió al presidente, Alberto Fernández, que relevara del secreto que impone la Ley de Inteligencia, lo que ocurrió apenas horas antes de que el Jefe del Estado viajara a Roma para la Cumbre del G-20.

Bava citó nuevamente a Macri para el próximo miércoles, para completar la indagatoria que quedó trunca. El juez debe resolver si acepta o rechaza la recusación y elevar su decisión a la Cámara de Mar del Plata, pero esa instancia procesal no impide la realización de la indagatoria.

