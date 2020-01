Mala noticia para los fans de Los Simpson: Apu pierde su voz

Fin a un ciclo. Adiós a una era. Hank Azaria, el actor que lleva tres décadas formando parte de Los Simpson​, anunció que se va de la exitosa ficción animada.

El hombre le dio voz al Apu durante 660 episodios. Nada menos. Por eso los fans se angustiaron con la noticia.

En una entrevista otorgada a SlashFilm durante el tour de prensa del TCA, el actor contó que «llegó el fin». Ya no prestará voz al mítico personaje dueño del supermercado. Por el momento no sustituto para el rol.

Hank y Apu.

«Lo que van a hacer con el personaje no es asunto mío. Depende de (Al Jean y Matt Groening) y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que ya no haré la voz. Tomamos la decisión juntos y todos estuvimos de acuerdo. Sentimos que es lo correcto».

Hace años saltó el rumor de que en la serie los guionistas iban a matar a Apu tras una larga controversia que nacía a raíz del documental El problema de Apu, en el cual el comediante de ascendencia india Hari Kondabolu exponía cómo el tratamiento de este personaje animado representaba un estereotipo ofensivo de la comunidad india norteamericana.

El debate sobre Apu Nahasapeemapetilon ronda en torno a su estereotipo caricaturesco y el exagerado acento que le da Azaria, quien también presta su voz en la versión original a Moe.

Los Simpson.

Como recuerda el diario El Mundo de Espala, la propia serie abordó la cuestión de la polémica en el capítulo, No Good Read Goes Unpunished, emitido el 8 de abril de 2018 por Fox en los Estados Unidos. En la escena, Marge quiere leer a Lisa un cuento que adoraba cuando era joven, pero se da cuenta de que está lleno de estereotipos. Decide entonces editarlo, pero Lisa se queja porque al crear este personaje ya evolucionado borra también su viaje emocional y el sentido del libro. Cuando Marge le pregunta qué hacer, Lisa responde mirando a cámara: «Es difícil de decir. Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo es ahora políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?». Y en ese momento Lisa mira una fotografía de Apu. «Algunas cosas se resolverán más adelante», responde entonces Marge. Y Lisa remata: «Si es que se resuelven».

La escena de respuesta oficial de «Los Simpons».

Apu es realmente tan popular en los Estados Unidos que su tienda saltó de la ficción a la realidad. El local preferido de Homero es uno de los lugares más representativos de la ciudad ficticia de Springfield y está en la real Myrtle Beach, al sur de California, en Estados Unidos. Se trata de una réplica casi exacta del local de ficción, donde se puede tomar un Squishee y todo. También se venden allí bebidas sin alcohol de la marca Duff (la de la cerveza que toma Homero) y las Lard Lad Donuts.