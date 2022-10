Marcos Rojo confirmó su lesión: «Se me rompieron los cruzados»

El defensor de Boca se rompió los ligamentos cruzados en el partido contra Sarmiento y será baja entre seis y ocho meses.

Marcos Rojo, defensor de Boca, se realizó los estudios por la lesión que sufrió ante Sarmiento de Junín y al abandonar la clínica porteña este jueves confirmó que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, lo que lo tendrá marginado entre seis y ocho meses.

«Acabo de terminar los estudios. Me vio el doctor Batista y bueno, paso lo que esperaba, era el cruzado, se me rompió y bueno, a empezar la recuperación y esperar al lunes para la operación», anunció el defensor de 32 años al abandonar la clínica en Recoleta.

«SE ME ROMPIERON LOS CRUZADOS», durísima declaración de Marcos Rojo sobre su lesión. 📺 #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/RqcMFYWxog pic.twitter.com/R4MqfJn0DX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

Sobre los tiempos de recuperación que le demandará la lesión, Rojo fue tajante: «Mas o menos son siete u ocho meses, pero me lo voy a tomar con calma. No quiero hacer como la otra vez que me apuré por el el Mundial (Rusia 2018) para volver lo más rápido posible y sufrí varias lesiones por eso. Lo tomaré con calma para que se recupere bien la pierna»

El ex futbolista de la Selección argentina, explicó porque imaginó el grado de la lesión: «Ya la había pasado esta lesión, y bueno la sensación fue muy parecida en el momento que caí y si bien había que esperar los resultados de hoy, yo ya me había hecho la idea».

«Al jugador de Sarmiento le queda la pelota atrás y yo en un giro quiero quedar de frente al arco, pero la cancha estaba muy seca, yo tenía el tapón de aluminio, medio que se me clavo el pie, porque no llegué a girar del todo y ahí perdí el equilibrio», explicó sobre el momento que se lesionó en el parido que su equipo ganó 1 a 0 y se mantuvo como líder de la Liga Profesional.

A pesar, del dolor y la impotencia que le generó la situación, el ex Manchester United alentó a sus compañeros desde el banco de suplentes y agregó: «más allá de la bronca que tenía por el momento y la tristeza, ellos estaban jugando, porque teníamos que ganar, y los acompañé desde afuera, como me tocará hacerlo todo este tiempo».

«El cariño que me demostraron ayer mis compañero, estuvieron ahí conmigo, dejaron de ver el partido y vinieron a gritar el conmigo, eso lo deja a uno tranquilo y le da fuerzas para afrontar esto que no es fácil», destacó el zaguero sobre la unión que tiene el plantel «Xeneize».

Por último, Rojo se refirió al presente de Boca, que se encamina a un nuevo título, y destacó: «Lo veo muy bien, estamos unidos y con ganas, se define todo en breve, ayer dieron una muestra de carácter muy grande en una cancha complica y quedan dos pasos en los que tenemos que dar todo».

«Los chicos (por los juveniles) lo hacen fantástico, ellos se hicieron cargo de un momento muy difícil, en el que los grandes no podíamos y estamos acá gracias a ellos», sentenció.

Estos dichos del defensor sobre sus compañeros, se sumaron a los elogios que les dedicó una vez consumado el encuentro, en el que medio de la emoción -con lagrimas en sus ojos-, destacó: «Desde que me caí en la cancha hasta ahora, me dijeron que lo iban a ganar por mi y me pone muy contento. Comparto todos los días con ellos y la mayoría son chicos que están haciendo sus primeros pasos y dejan la vida por el equipo».



Fuente: NA