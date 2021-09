Martín Palermo será el nuevo entrenador de Aldosivi, tras la salida de Fernando Gago

El «Tiburón» anunció que llegó a un acuerdo de palabra con el ex goleador de Boca, luego de la renuncia del ex mediocampista del «Xeneize».

Aldosivi de Mar del Plata anunció hoy que llegó a un acuerdo de palabra con Martín Palermo para que se convierta en el nuevo entrenador, luego de la renuncia de Fernando Gago.

«El Club Atlético Aldosivi informa que hay un acuerdo de palabra para que Martín Palermo sea el próximo director técnico de primera división», anunció el «Tiburón» mediante su cuenta oficial en la red social Twitter.

Palermo comenzó su carrera como DT en Godoy Cruz de Mendoza en la temporada 2012/2013 y luego pasó a Arsenal de Sarandí, en lo que fue su última experiencia en el fútbol argentino.

Después, dirigió a Unión Española de Chile, a Pachuca de México y volvió a tierras trasandinas para comandar al Curicó Unido, donde estuvo 28 partidos y sólo ganó cuatro.

Así, el ex goleador de Boca reemplazará al ex mediocampista, que presentó ayer su renuncia por diferencias con el manager del club, Ciro Lubrano, además de que los resultados no lo acompañaron durante su ciclo.

«El Club Atlético Aldosivi informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico se desvinculan de la institución. Gracias por el profesionalismo y le deseamos lo mejor en el futuro», indicó la entidad marplatense, antes de acordar con el «Titán». En Aldosivi, «Pintita» dirigió 26 partidos con siete victorias, tres empates y 16 caídas, al tiempo que su equipo convirtió 30 goles y recibió 45.

En la Liga Profesional, el «Tiburón» se encuentra en el puesto 23 de la tabla de posiciones, con solo tres conjuntos por debajo, luego de sumar 13 puntos en 13 fechas, producto de cuatro triunfos, una igualdad y ocho derrotas, de las cuales seis fueron de forma consecutiva en las últimas fechas.

De esta manera, Gago se transformó en el noveno entrenador en dejar su cargo en lo que va del certamen, luego de las salidas de Miguel Ángel Russo (Boca), Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Leandro Martini y Mariano Messera (Gimnasia de La Plata), Gustavo Coleoni (Central Córdoba), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Leonardo Madelón (Platense) y Juan Manuel Azconzábal (Unión).

