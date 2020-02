                              “Me duele todo esto porque los conocía”: habló la víctima de violación en manada

La victima de la violación en manada hizo una publicación en Facebook donde dijo que conocía a los agresores. Cuatro sospechosos están detenidos.

Mendoza aún no puede salir de la conmoción que causó el reciente caso de violación en manada. La víctima brindó algunos detalles en una publicación de Facebook donde aseguró que conocía a los agresores. Por su parte, la justicia encarceló a los cuatro sospechosos.

Cuando el caso de violación en manada comenzó a circular por las redes sociales, comenzaron a aparecer opiniones dispares por parte de los usuarios. Algunos salieron en defensa de la víctima y otros la acusaron de haber hecho una falsa denuncia.

Esta situación en las redes sociales hizo que la joven salga a responder con un contundente mensaje. “Vos no hables si no sabes, así que deja de juzgarme sin saber; vos no estabas en el momento que pasé; créeme, a mí también me duele todo esto porque los conocía hace mucho”, escribió.

Fuente: LA 100