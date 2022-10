Messi elogió a Scaloni: «Se merece lo que vivió, él armó todo esto»

El capitán de la Selección habló del DT y del «Kun» Agüero, a quien afirmó que extraña en las concentraciones.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, llenó de elogios al entrenador Lionel Scaloni y remarcó que «no fue fácil el proceso que le tocó agarrar», al tiempo que afirmó que extraña a su ex compañero y amigo Sergio Agüero en las concentraciones.

«Scaloni es una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea. Es una persona que lo vive muchísimo, trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace y sufre muchísimo los partidos», expresó Messi en una entrevista con «En Primera Persona» de Star+.

Además, agregó sobre el DT: «Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar. Él fue el que armó todo esto». Respecto a Agüero, Messi manifestó: «Obvio que extraño al Kun, dormía con él, fueron muchos años de concentración, tenemos una amistad».

«Ahora se soltó más, hubo momentos en los que estaba más tranquilo o pensativo, ahora no le importa nada. Lo que piensa lo dice, él vive de esa manera, siempre fue un inconsciente lindo porque no tiene maldad alguna. Es un ser humano espectacular. Siempre que habla se manda alguna, a veces no mide, pero lo hace de inocente», cerró.

Fuente: NA