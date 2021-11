Messi quedó descartado para el partido del PSG ante el Bordeaux por la liga francesa

El rosarino no estará frente al Bordeaux, pero también es duda para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Brasil por la seliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, confirmó hoy que el astro Lionel Messi estará ausente en el partido que el conjunto parisino disputará mañana frente al Bordeaux, por la decimotercera fecha de la Ligue 1 de Francia.

«Lionel Messi continuó su tratamiento en el Centro de Entrenamiento de Ooredoo esta mañana por su dolor de rodilla y molestias en los isquiotibiales«, explicó el club en un comunicado oficial en las redes sociales.

En ese sentido, Pochettino explicó que «Messi no estará disponible para el partido de mañana», en relación a la visita del PSG -que marcha líder con 31 puntos- a la casa del Bordeaux, que está decimosexto con 12 unidades.

Messi, durante la semana, no se entrenó con el conjunto de la capital francesa y hasta hizo un viaje relámpago a Madrid para hacer una interconsulta.

La prensa también preguntó a Pochettino si Messi estará presente en los partidos que la Selección argentina sostendrá con Brasil y Uruguay, por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022.

«Va a viajar a la Selección para el compromiso internacional, esperemos que pueda estar disponible y que pueda volver en las mejores condiciones», expresó Pochettino.

La Selección argentina deberá viajar a Montevideo para chocar con Uruguay y luego será local de Brasil, en San Juan, pero la presencia de Messi aún está en duda y por eso cuando arribe a Buenos Aires será evaluado por el cuerpo médico de la selección.

Pochettino agregó: «Tengo la duda de Leandro, creo que no va a viajar Paredes. Leo sí porque entra en ese período que puede que esté disponible y también está la regla que obliga, si está citado un jugador, a ser chequeado en su selección nacional. Creo, no quiero meter la pata porque no soy abogado, pero creo que es así la regla».

Fuente: NA