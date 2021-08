Messi se acerca al Paris Saint Germain

Khalifa bin Hamad Al Thani, miembro de la familia real de Qatar (propietaria del PSG), aseguró desde su cuenta de Twitter que la negociación ya finalizó y que el acuerdo será anunciado en forma inminente.

El futuro de Lionel Messi parece estar en Paris Saint Germain, según coincidieron en informar medios y periodistas de Francia el día después de que el Barcelona de España oficializara la salida del astro rosarino.

La versión no solamente se instaló desde la prensa: Khalifa bin Hamad Al Thani, miembro de la familia real de Qatar (propietaria del PSG), aseguró desde su cuenta de Twitter que la negociación ya finalizó y que el acuerdo será anunciado en forma inminente.

Desde la misma cuenta, Al Thani publicó una vieja foto de Messi abrazado al defensor Sergio Ramos, recientemente llegado al PSG, en un partido entre Barcelona y Real Madrid.

Declaraciones de medios

«Contrato, salario, reuniones: todos los detalles de la ofensiva del PSG sobre Lionel Messi», publicó, mientras tanto, el prestigioso diario deportivo L’Equipe.

«El PSG está decidido a hacer todo lo posible, cueste lo que cueste, para aprovechar la oportunidad excepcional de reclutar al seis veces Balón de Oro argentino Lionel Messi», añadió.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021