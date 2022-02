Mirtha Legrand celebrará su cumpleaños con 25 invitados y pidió que hisopen a todos

El terminante pedido a los organizadores de la fiesta que se desarrollará en unos pocos días se da por su temor a contagiarse coronavirus.

Se acerca un cumpleaños muy especial en la farándula argentina. Ya están en marcha los preparativos y, de hecho, la lista de los invitados está cerrada. Se estiman que serán unas 25 personas, entre familiares y amigos. Habrá un servicio de catering a toda orquesta. Pero para ir, hay que hisoparse si o si.

El 23 de febrero Mirtha Legrand festejará sus 95 abriles en su propia casa junto a sus familiares y amigos. La determinación de testear a cada uno de los invitados, que podría parecer chocante pero a la vez lógica, fue manifestada por la mismísima Chiqui.

La decisión fue apoyada por su entorno más cercano, Marcela Tinayre, su hija, y sus nietos, Juana y Nacho Viale, quienes obviamente estarán en la mesa principal para brindar por un nuevo aniversario de su natalicio.

El temor a contagiarse coronavirus, teniendo en cuenta su avanzada edad y también la posibilidad de que otros invitados pudieran quedar expuestos y resultar infectados, motivó a la conductora a tomar esta decisión.

En octubre de 2021, Mirtha Legran sufrió una obstrucción coronaria, por lo que tuvieron que colocarle dos stents a través de un cateterismo en el sanatorio Mater Dei.

En su vuelta a la pantalla de eltrece a fines de diciembre, Claudio Cosano, uno de los invitados de la mesa, tuvo que testearse tras tener un contacto estrecho y eso hizo que la diva se hisope, lo cual generó preocupación. Finalmente, la Chiqui le confesó a Ángl de Brito que el resultado había sido negativo.

Desde que comenzó la pandemia, Mirtha Legrand se recluyó en su hogar y dejó sus programas a cargo de su nieta, Juana Viale.

«Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro», dijo. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: «Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: ‘Doctor, quiero volver a ser la de antes’. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”.

