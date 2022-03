Moria Casán anunció su casamiento con Pato Galmarini: «Será en la cancha de Boca»

La conductora y el ex Secretario de deportes en la presidencia de Menem confirmaron que se comprometieron y que esperan la autorización del club para los papeles.

Moria Casán y Pato Galmarini confirmaron que se casarán este año y que la ceremonia será en la cancha de Boca Juniors. Tras la pregunta de si esa incógnita era verdad o no, la One respondió: “Sí, claro. Estamos esperando que nos den el OK para meternos. Él quería casarse en la Bombonera”.

La conductora y el ex secretario de deportes en la presidencia de Carlos Menem se conocieron en 2021 y a mitad de año empezaron a circular las primeras imágenes juntos. Desde ese momento, muy pocos creían posible dicha relación, pero con los meses el noviazgo se afianzó y ahora llegarán al sí de una manera única.

Moria estuvo casada con el artista plástico Humberto Paidomi, pero tras un año de matrimonio se 2020 se separaron. Nuevamente, la One decidió volver a apostar al amor y es por eso por lo que está muy decidida a casarse con Galmarini. A su vez, señaló que es muy cabulera y que a todas las canchas que fue el equipo ganó.

“La primera vez que fui a ver a Tigre ganó uno a cero con Colón de Santa Fe así que soy re cabulera”, dijo Moria, en relación a como lleva su vida rodeada de camisetas y con una persona muy futbolera. Un hecho similar pasó cuando pisó la Bombonera y el club hizo ocho goles.

En relación al compromiso, la conductora y el político indicaron que el año pasado tuvieron una ceremonia íntima en donde se había bendecido la unión de la pareja: “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”, reveló Moria, quien también señaló que Pato le dijo que quería hacer una fiesta a “todo trapo” en la Bombonera.

“Desde el primer momento estuve implicada emocionalmente, porque me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta de que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, confesó la diva. Luego, Galmarini respondió enamorado: “Yo imagino el resto de mi vida junto a Moria”.

