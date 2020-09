Niñas abusadas: familiares piden que la Justicia actúe de inmediato

EEl padre les arruinó la vida a mis hijas y él está libre”, fue la frase con la que Verónica, mamá de tres niñas, todas menores, contó el dramático hecho que denuncia ocurrió hace un año en una vivienda del barrio capitalino San Marcelo. Por otra parte, en la localidad de Mburucuyá, la madre de una nena de 12 años denunció un abuso sexual. Por este último caso hay un joven de 20 detenido.La Justicia investiga las denuncias. En una de ellas hay un hombre que continúa en libertad. Es el caso que contó a una emisora local, Verónica, madre de tres pequeñas de 8, 10 y 13 años.La mujer explicó que hace siete años que está separada del padre biológico de las niñas y que, desde entonces, las menores iban los fines de semana, ya que el hombre trabajaba de lunes a viernes.“En octubre del año pasado, las más chicas me dijeron que su papá abusó de ellas. Con mucho miedo detallaron lo que pasaron. De inmediato fui a hacer la denuncia. Pero (el papá) no fue detenido”, comenzó su relato, Verónica.Meses después se animó a contar lo que pasó su hija de 13 años, razón por la cual hay otra denuncia por abuso sexual realizado en diciembre pasado.Recordó la mujer a Radio Sudamericana que la primera denuncia está en el Juzgado de Instrucción Nº2 a cargo de María Falcione, y la segunda acusación fue en el Juzgado de Instrucción Nº5 de Laura Varela. “Mi hija de 13 tuvo dos intentos de suicido. Y una de las más pequeñas tiene trastorno en el sueño. Les arruinó la vida a las tres”, aseguró Verónica.A pesar de lo aberrante que vivieron, la contención psicológica que recibieron durante meses en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II les devolvió en parte la motivación por jugar y reír, pero “el 27 de julio pasado fue la última vez que tuvieron la sesión con su psicóloga”, dijo la madre.Explicó a la prensa que el hospital público les suspendió la atención. Es que si bien cuentan con obra social, le informaron que quien debe realizar los trámites es el titular, vaya paradoja, su abusador.Las niñas fueron sometidas a pericias psicológicas en las diferentes instancias del proceso que establece la Justicia, iniciando por el cuerpo de Psicología Forense. “Del Juzgado de Menores nos llamaron y pasaron por una pericia psicológica y psiquiátrica. Todas las psicólogas me dijeron que fueron años de abusos los que aguantaron mis hijas”, señaló.“Mi pedido es de justicia, que les den a mis hijas la posibilidad de salir a la calle libremente, de salir a jugar a la plaza sin miedo, dado que por temor no salen porque él vive a ocho cuadras de mi casa; pido que les devuelvan el tratamiento psicológico para que puedan seguir adelante”, expresó

En Mburucuyá un abusador preso

El domingo en horas de la mañana, se acercó hasta la comisaría de Mburucuyá una mujer, quien radicó una denuncia por abuso sexual con acceso carnal. La menor damnificada sería su hija de 12.

“La mujer dijo a la Policía que su nena, en medio de llantos contó que fue abusada sexualmente. El hecho no se cometió ese mismo día, al parecer hace un tiempo atrás, pero la menor no aguantó la angustia y decidió hablar”, dijo una fuente oficial a diario época.

Tras la declaración de la adolescente, fue detenido un muchacho sospechado del abuso. Se trata de un joven de 20 años, quien sería cercano o conocido al menos por familiares de la niña.

“La madre pidió que la Justicia actúe de inmediato y no deje en libertad al acusado”, agregó la fuente consultada. La noticia conmocionó al poblado.

