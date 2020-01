           “No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina”: la confesión de Emiliano Sordi tras consagrarse campeón

El luchador argentino Emiliano Sordi se consagró campeón de MMA (Artes Marciales Mixtas). Cuando le comentaron lo que tendría que pagar en impuestos tuvo una particular respuesta.

Este martes el deporte argentino volvió a ser noticia gracias a Emiliano Sordi, un luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas), que se consagró campeón del mundo, nada menos que en el famoso centro Madison Square Garden, en Nueva York.

El joven de 28 años, oriundo de Río Cuarto, Córdoba, venció al estadounidense Jordan Johnson en un nocaut que obligó al árbitro a detener la pelea. Emiliano Sordi se ganó no solo el cinturón de campeón, sino también la jugosa cifra de 1 millón de dólares.

Este jueves por la mañana el economista Manuel Adorni usó su cuenta de Twitter para analizar cuánto del millón de dólares le quedarían en mano al luchador tras el pago de impuestos: “Emiliano Sordi se consagró campeón de la MMA (artes marciales mixtas): ganó 1M USD. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza”.

La picante respuesta de Emiliano Sordi

Unas horas más tarde fue el propio Emiliano Sordi quien respondió su tuit: “Me extraña, amigo, veo todos tus videos y conferencias”. Y cerró con una particular confesión: “No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina, jajaj”.

(Video: TN)

Luego, entrevistado en el canal TN, añadió: “Me gané esa plata y no la voy a llevar para Argentina. Me golpeé la cabeza pero no trago vidrios, así que la plata la voy a invertir acá nada más. A Argentina voy a ir de vacaciones”