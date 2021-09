Ocho muertos, entre ellos un niño de dos años, por las inundaciones en EEUU

La gobernadora y el alcalde de Nueva York declararon la emergencia para atender los accidentes ocasionados por las precipitaciones. En Central Park, la lluvia registrada batió el anterior récord, del año 1927.

Al menos ocho personas, entre ellas un niño de dos años, murieron en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, a causa de las fuertes lluvias que provocó el ciclón Ida en el noreste de los Estados Unidos, informaron este jueves las policías locales.

Un niño de dos años es una de las siete víctimas que las lluvias sin precedentes dejaron en Nueva York, según señaló el Departamento de ese estado.

Por su parte, el alcalde de Passaic, en Nueva Jersey Hector Lora, aseguró que las inundaciones provocaron una muerte en la ciudad, según informó la cadena de televisión CNN.

A causa de las lluvias provocadas por Ida, que ingresó la semana pasada por el sur del país, en Luisiana, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, decidió declarar el estado de emergencia para atender los accidentes ocasionados por las inundaciones.

«Declaro el estado de emergencia para ayudar a los neoyorquinos afectados por la tormenta de esta noche. Manténgase alejados de las rutas y eviten todos los viajes innecesarios«, dijo Hochul a primera hora del jueves en su perfil de Twitter.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, también declaró la emergencia ante una noche que se preveía «histórica», con «inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras», según la agencia de noticias DPA

Serious flooding in #brooklyn from #Ida pic.twitter.com/X1xn47IwdM

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021