Patricia Bullrich tiene coronavirus

Me dio positivo el análisis de Covid-19″, confirmó la ex ministra de Seguridad y presidente del PRO, Patricia Bullrich, en un video que publicó en sus redes sociales. Bullrich, quien impulsó la marcha del 17A, en la que cientos de porteños salieron a pedir el fin de la cuarentena e incluso sostenían que el virus era un invento para instalar una supuesta dictadura, se sumó ahora al creciente número de personas contagiadas de coronavirus en el país. «Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras. Bueno, evidentemente, en algún momento o en algún lugar me lo pesqué», señala Bullrich sin hablar de su participación en las manifestaciones públicas convocadas por el PRO.

«Estoy bien, espero poder estar bien. Sé que me está llamando muchísima gente. Gracias por este apoyo», cerró el mensaje en las redes.