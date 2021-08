Pepe Mujica, sin piedad, sobre la fiesta en Olivos: “A los presidentes no se los puede perdonar”

El ex mandatario uruguayo cuestionó lo sucedido con el presidente Alberto Fernández en julio de 2020, durante un festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial.

No faltaba mucho para que esta noticia trascendiera a nivel mundial. Este viernes Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, redobló la apuesta ante las fotos difundidas en el festejo de Olivos por el cumpleaños de la Primera Dama en julio del año pasado: “A los presidentes no se los puede perdonar”.

Aunque Mujica afirma que muchos mediáticos festejaron sus cumpleaños de manera “clandestina” este es un caso diferente ya que el principal involucrado es el presidente, quién firma todos los DNU de cuarentena y su esposa.

Este festejo ocurrió el 14 de julio del 2020 y sucedió entre las 21:30 y las 02:00 am. Los que estuvieron presentes en la celebración son amigos y miembros del staff privado de Fabiola Yañez: Sofía Pacchi, Emmanuel López, Fernando Consagra junto a Rocío y Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Stefania Domínguez, Federico Abraham y Carolina Marafioti.

Actualmente todos están siendo investigados por la justicia y se están recaudando pruebas que demuestren la culpabilidad de los invitados que estuvieron presentes en la celebración prohibida por la pandemia.

Pepe Mujica a su vez habló sobre la situación actual de la Argentina y sentenció que “el país no está tan mal, pero que podría estar mejor”. En estos momentos decidió correrse de la política ya que padece una enfermedad de riesgo y eso generó una renuncia como senador del país vecino para resguardarse en su casa.

