Premios Martín Fierro: los motivos por los que aún no hay fecha ni un lugar confirmado para la entrega

Parecía que estaba todo dado para que la ceremonia se hiciera este mes, pero todavía hay muchas cuestiones que Aptra debe definir.

A raíz de la pandemia, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra) no pudo llevar a cabo la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta en 2020 y tampoco lo ha podido hacer en lo que va del 2021. Y aunque el periodista Damián Rojo -integrante de la asociación- había anunciado que la ceremonia se haría el martes 26 de octubre en el estadio Luna Park y con 600 invitados, todavía no hay nada confirmado.

Luis Ventura, presidente de la entidad, hace tiempo que vendió los derechos de la transmisión del gran evento del mundo del espectáculo. «El empresario que lo compró puso mucha plata y con eso yo enfrenté la obra social de medio año de Aptra, por eso el empresario que me lo compro quiere que sea presencial y yo no puedo venderlo virtual ahora», reveló en abril en una entrevista con Nancy Pazos para Ruleta Rusa (Rock and Pop).

Y detalló cuáles fueron los cambios que tuvo que hacer en relación a la organización, de manera que se puedan implementar los protocolos contra el Covid-19 y, a su vez, generar conciencia en los espectadores. «El plan originalmente era el Obelisco que había sido tramitado y autorizado, después pasamos al Club Hípico, al lado de la cancha de River ,y ahora estamos en el Luna Park. Con una capacidad de 2 mil personas, tendremos que armarlo de una manera en la que haya infectólogos que protocolicen todo. Alfombra roja con testeo, haremos una especie de adaptación para ver de que manera se va a usar el barbijo para subir al escenario, comer, compartir», explicó.

Desde entonces los planes sufrieron algunas alteraciones, Sobre todo, porque no depende exclusivamente de Aptra, ya que deben coordinar todo con el empresario que compró la transmisión, que es quien tiene la palabra final sobre el lugar y el canal por el que se verá la premiación. Todavía no hay nada firmado, pero están cerca de cerrar un acuerdo con eltrece, que en los últimos años ha elegido al Hotel Hilton como la locación ideal para agasajar a los trabajadores de la industria televisiva y que permita que la prensa trabaje cómodamente en la cobertura. Una vez que esto se defina, se podrá fijar la fecha para la gala.

Por otra parte, a pesar de que se había barajado la posibilidad de hacer dos ceremonias -una destinada a las producciones de 2019 y otra, para las de 2020-, se supo que ante las dificultades de coordinar el evento solo se hará una para la televisión de aire. Los programas de cable, la radio y la industria de la moda por el momento no serán galardonados.

Fuente: NA